शिलांग पुलिस झूठी, CBI करेगी पूरे थाने को अंदर, सोनम के पिता का दावा - SHILLONG HONEYMOON COUPLE UPDATE

सोनम रघुवंशी के पिता का बयान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 9, 2025 at 11:02 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 11:15 AM IST 3 Min Read

इंदौर: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए गए थे. लेकिन अचानक दोनों लापता हो गए. 10 दिन बाद राजा रघुवंशी का शव मिला, लेकिन सोनम गायब थी. सोमवार 9 जून 17 दिन के बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बेहोशी हालत में मिलती है. मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में सोनम सहित 5 लोगों पर हत्या के आरोप लगा रही है. इधर परिजन मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ने राजा की हत्या की है. उन्होंने इस पूरे ही मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. सोनम पर पति राजा की हत्या के आरोप

मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गई सोनम रघुवंशी तकरीबन 17 दिनों बाद गाज़ीपुर पुलिस को बेहोश हालत में एक ढाबे पर मिली है. इसके बाद उसे वहीं पर वन स्टाफ सेंटर पर रखा गया है. मामले की जानकारी इंदौर पुलिस के साथ ही मेघालय पुलिस को दी गई. मेघालय पुलिस में सोनम सहित अन्य लोगों पर राजा की हत्या के आरोप लगाते हुए सोनम और तीन युवकों को गिरफ्तार करने की बात कही है. सोनम को पूछताछ करने के लिए मेघालय ले जाया जाएगा. सोनम के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की (ETV Bharat)

