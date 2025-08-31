इंदौर: केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित वित्तीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपने जन-धन योजना के तहत खुले खातों की रि-केवाईसी करना होगा. रिजर्व बैंक ने यह गाइडलाइन सामान्य बैंक खातों के अलावा जन-धन खातों के लिए भी लागू कर दी है. इसके लिए रिजर्व बैंक समेत कई बैंक पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर रही हैं. इसे लेकर देश भर में 'संतृप्ति शिविर' चलाया जा रहा है. शनिवार को इंदौर के रंगवासा ग्राम में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा शिविर का आयोजन किया गया.

जन-धन खातों का केवाईसी कराना जरूरी

जनधन खातों की केवाईसी करने संबंधी अभियान को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, "जनधन खातों को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं. इन बैंक खातों को लेकर रिजर्व बैंक का प्रयास है कि जिस प्रकार देश में प्रगति हो रही है उसमें सभी की भागीदारी और विकास हो. इसलिए रिजर्व बैंक ने 10 साल पहले जो बैंक खाते खुलवाए थे उनका फिर से केवाईसी करना जरूरी है. क्योंकि यह एक कानूनी जरूरत और हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी भी है."

इंदौर में संतृप्ति अभियान के तहत आयोजित किया गया शिविर (ETV Bharat)

'जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा'

भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, "देश के आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ घर बैठे मिले इसके लिए बैंक भी अब अपने ग्राहकों तक पहुंचेंगे. इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं. इन शिविर में बैंकों की बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना और जन-धन योजना का लाभ लिया जा सकता है." साथ ही उन्होंने कहा कि "भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा." उन्होंने देश की वृद्धि को बढ़ावा देने का श्रेय प्रधानमंत्री जन-धन योजना को दिया.

जन-धन योजना के तहत खोले गए 55 करोड़ खाते

संजय मल्होत्रा ने कहा, "आज भारत दुनिया के 5 सबसे विकसित देशों में गिना जाता है और बहुत जल्द देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा." उन्होंने कहा, देश की विकास यात्रा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें बचत, पेंशन, बीमा, ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत 55 करोड़ खाते खोले गए हैं. इस कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी उपस्थित थे.

क्या होती है केवाईसी?

केवाईसी (KYC) का मतलब 'अपने ग्राहक को जानें' (know your Customer) होता है. इस प्रक्रिया के जरिए बैंक अपने ग्राहकों की पहचान और उनके पते को सत्यापित करती है. केवाईसी का उद्देश्य अवैध लेनदेन, बैंकिंग धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग जैसे प्रकरणों से खातों का बचाव करना है. संबंधित खाते की पहचान और पड़ताल करके ग्राहकों के साथ होने वाली बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना है. केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होते है. आरबीआई ने 2004 में केवाईसी की शुरुआत की थी.

केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर क्या होगा?

रिजर्व बैंक रि-केवाईसी के लिए हर ग्राम पंचायतों में कैंप लगा रही है. अगर आप 30 सितंबर 2025 तक अपने बैंक खाते की केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं, तो आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है. खाते से जुड़े लेन-देन में दिक्कत आ सकती है. इससे सरकारी योजनाओं का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा और आप लेन-देन भी नहीं कर पाएंगे. इसलिए जल्द से जल्द अपने नजदीकी कैंप या बैंक शाखा में जाएं और यह काम पूरा करें. अगर आपके गांव में कैंप नहीं लगा है, तो अपने बैंक से संपर्क करें. घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी केवाईसी की जा सकती है.

परंपरागत नृत्य से हुआ स्वागत

भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संतृप्ति अभियान के चलते इंदौर के ग्राम रंगवासा में शिविर लगाया गया था. जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का लोक नृत्य के माध्यम से स्वागत किया गया. उन्होंने इस दौरान बैंकिंग सेवा और जन-धन खातों के लाभार्थियों को पुरस्कृत भी किया. इसके योजनाओं के हितग्राहियों के चेक भी वितरित किए.