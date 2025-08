ETV Bharat / state

पेट्रोल पंप पर चाहिए 24 कैरेट शुद्ध तेल, एक रक्षा कवच लाना हुआ जरूरी - PETROL PUMP NEW RULES

इंदौर में हेलमेट अनिवार्य, कलेक्टर का सख्त आदेश ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : August 1, 2025 at 10:41 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 10:48 AM IST 4 Min Read

इंदौर : देश की सबसे क्लीन सिटी इंदौर में 01 अगस्त शुक्रवार से दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है. कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों को हिदायत दी है कि बगैर हेलमेट वाले को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाए. पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, अब कई सरकारी व निजी दफ्तरों में एंट्री के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की तैयारियां चल रही हैं. नगर निगम और आरटीओ ने तो अपने कर्मचारियों से कह भी दिया है. नगर निगम और आरटीओ में भी हेलमेट अनिवार्य इंदौर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और बिगड़ते ट्रैफिक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1 अगस्त से शहर में न तो बिना हेलमेट के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मिलेगा न ही नगर निगम और आरटीओ जैसे कई ऑफिस में एंट्री मिल पाएगी. जो वाहन चालक बिना हेलमेट के पकड़ा जाएगा, उसका लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत इस बाारे में आदेश जारी किया गया है. इस अधिनियम के अनुसार इंदौर जिले में दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह (ETV BHARAT) पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश बगैर हेलमेट के किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा. आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पंप के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. फिलहाल ये आदेश 01 अगस्त 2025 से लागू होकर 29 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा. हालांकि यह आदेश मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा. कलेक्टर कार्यालय मे आयोजित बैठक में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं.

जुर्माना मंजूर लेकिन हेलमेट पहनना नहीं, छिंदवाड़ा में 5 महीने में हुई मौत के आंकड़ों ने चौंकाया कलेक्टर के आदेश के खिलाफ जनहित यचिका वहीं, हेलमेट न पहनने वालों को पेट्रोल न देने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रितेश ईनानी के माध्यम से लगाई गई है. इसमें कहा गया है "हेलमेट की अनिवार्यता का नियम शहर के बाहरी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, लेकिन शहर के मध्य क्षेत्र में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण यहां ट्रैफिक रेंगते हुए चलता है." याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी.

Last Updated : August 1, 2025 at 10:48 AM IST