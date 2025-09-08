ETV Bharat / state

सोते शख्स के होंठ पर कुत्ते ने काटा, रेबीज के लगे 3 डोज, नहीं बची जान

इंदौर में रेबीज वैक्सीन के 3 डोज लगे फिर भी व्यक्ति की मौत, अजीब हरकतें करने लगा था गोविंद.

INDORE PERSON DIED DOG BITE
रेबीज इंजेक्शन के 3 डोज लगे फिर भी व्यक्ति की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
इंदौर: डॉग बाइट का शिकार हुए ऐसे मरीज की मौत हो गई, जो व्यक्ति रेबीज वैक्सीन के 3 डोज ले चुका था. उसे सिर्फ 2 डोज लेने बाकी थे. इस बीच व्यक्ति में रेबीज का संक्रमण फैल गया और वह अजीब हरकत करने लगा. उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार वालों ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज उसका इलाज चल रहा था. सोमवार को व्यक्ति की हॉस्पिटल में मौत हो गई.

3 डोज लेने के बाद भी व्यक्ति की मौत

दरअसल, जूनी इलाके के रहने वाले गोविंद को रात में सोते समय एक कुत्ते ने होंठ पर काट लिया था. जिसके बाद उसने सरकारी अस्पताल में जाकर एंटी-रेबीज के इंजेक्शन लगवाए थे. इसके बाद उसका घाव सूख गया था. गोविंद पेशे से मजदूर है. जिस कारण वह घाव ठीक होने के बाद बाकी के इंजेक्शन लगवाना जरूरी नहीं समझा और काम पर जाने लगा. एकाएक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और रेबीज के संक्रमण फैलने के कारण वह अजीब हरकत करने लगा.

इंदौर में हर महीने आते हैं 4000 से 4500 जानवर बाइट के मामले (ETV Bharat)

अजीब हरकतें करने लगा था मरीज

गोविंद को हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर और एयर फोबिया हवा से डर जैसी दिक्कत होने लगी. इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी हालत में सुधार होने के बजाय मानसिक हालत पूरी तरह से खराब हो गई. वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा था. बिस्तर पर उछल-कूद करने लगा और अजीब से आवाज निकालने लगा. इसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, जहां आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

लापरवाही के चलते हुई मौत

मृतक की पत्नी संगीता का कहना है कि "कुत्ते के काटने के बाद पति गोविंद ने लापरवाही बरती, जिस कारण उसकी मौत हो गई." वहीं गोविंद और उसकी पत्नी का अस्पताल में बैठे हुए एक विडियो सामने आया है. जिसमें गोविंद पागलों जैसी हरकतें करता नजर आ रहा है. इस मामले में इंदौर के हुकुमचंद अस्पताल के प्रभारी डॉ. आशुतोष शर्मा का कहना है, "इंदौर में हर महीने 4000 से 4500 जानवर बाइट के मामले सामने आ रहे हैं. इनमें से 2-3 ऐसे मामले होते हैं, जिनमें मरीजों द्वारा लापरवाही बरती जाती है. जिस कारण उनको रेबीज का संक्रमण फैल जाता है और मौत हो जाती है."

वैक्सीन के पांचों डोज जरूरी

आशुतोष शर्मा ने कहा, "हर स्थिति में डॉग बाइट के बाद रेबीज के इंफेक्शन से बचने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीनेशन जरूरी है. जिससे कि मरीज को रेबीज के घातक संक्रमण से बचाया जा सके. रेबीज के इलाज में न केवल टीकाकरण, बल्कि मरीज की स्थिति पर नियमित फॉलो-अप और निगरानी भी बेहद जरूरी है." आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज के मामलों में अस्पतालों को मरीजों के उचित फॉलो-अप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत मरीज को न सिर्फ इंजेक्शन के सभी 5 डोज लगवाने चाहिए, बल्कि उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जानी चाहिए.

