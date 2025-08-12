ETV Bharat / state

मजदूरी करते करते भिखारी बन गये पार्षद, कैसे हुए ये सब - INDORE PARSHAD SHORT FILM

इंदौर में योजनाओं के प्रमोशन के लिए पार्षद का अनोखा कदम, स्क्रीन रोल के जरिए करते हैं लोगों को जागरूक.

INDORE PARSHAD SHORT FILM
योजनाओं के प्रचार के लिए पार्षद मनीष शर्मा बने भिखारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read

इंदौर: सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए शासन-प्रशासन कई तरह की व्यवस्था करती है. लेकिन इंदौर नगर निगम में एक पार्षद ने योजनाओं के प्रमोशन के लिए जो तरीका अपनाया है, वह सुर्खियां बटोर रहा है. पार्षद मनीष शर्मा ने अपनी योजनाओं के प्रमोशन के लिए खुद ही भिखारी, मजदूर और तरह-तरह के रोल करके फिल्म बनाते हैं. फिलहाल उनकी खास एक्टिंग पर आधारित करीब 1 दर्जन शॉर्ट फिल्में अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

स्क्रीन रोल के जरिए करते हैं योजनाओं का प्रमोशन

चौराहों पर भीख मांगते, तो कभी किसी बिल्डिंग में मजदूरी करते स्क्रीन पर दिखने वाले मनीष शर्मा भिखारी या मजदूर नहीं हैं. वे भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर निगम में शहरी गरीबी और उपशमन विभाग के मुखिया और निगम परिषद के सदस्य हैं. दरअसल, शहर के लोगों को नगर निगम द्वारा संचालित योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके इसलिए उन्होंने अपने अधीन योजनाओं के प्रमोशन का यह अनोखा तरीका निकाला है. जिसमें स्क्रीन रोल के जरिए योजनाओं का प्रमोशन करते हैं.

स्क्रीन रोल के जरिए करते हैं योजनाओं का प्रमोशन (ETV Bharat)

खुद ही लिखते हैं फिल्म की स्टोरी और डायलॉग

भिक्षुकों से लेकर मजदूर वर्ग सहित गली-मोहल्ले से जुड़े लोगों के हित में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, मनीष शर्मा उन पर अपने सहयोगी और मित्रों के साथ मिलकर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं. इसके बाद उसे नगर निगम से लेकर वार्ड के लोगों के बीच शेयर करते हैं. जिससे लोगों को योजनाओं की जानकारी मिलती है. उनकी शॉर्ट फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म में स्टोरी राइटिंग से लेकर डायलॉग, कॉस्ट्यूम डिजाइन समेत मेकअप और अन्य व्यवस्था भी वे खुद ही करते हैं.

मनीष शर्मा के सहयोगी भी बने कलाकार

शहर के वार्ड नंबर 64 के भाजपा पार्षद मनीष शर्मा उर्फ मामा के अलावा उनके सहयोगी भी एक्टिंग में पारंगत हैं, जो उनके साथ शॉर्ट फिल्म में स्थानीय कलाकार जूनियर शशि कपूर और जूनियर जॉनी लीवर की एक्टिंग करते हैं. इसके साथ ही अधिक लोगों की जरूरत पड़ने पर वार्ड के अन्य लोगों को भी शॉर्ट फिल्म में शामिल किया जाता है.

2 साल में बना चुके हैं 1 दर्जन फिल्म

पार्षद मनीष शर्मा बताते हैं कि "योजनाओं की जागरूकता के लिए 2 साल में लगभग 1 दर्जन फिल्म बना चुके हैं. लेकिन अब कई योजनाओं में परिवर्तन हो चुका है. इसलिए अब नई योजनाओं के हिसाब से नई फिल्मों की सीरीज शुरू करेंगे. जिससे गरीब और जरूरतमंद को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके."

इंदौर: सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए शासन-प्रशासन कई तरह की व्यवस्था करती है. लेकिन इंदौर नगर निगम में एक पार्षद ने योजनाओं के प्रमोशन के लिए जो तरीका अपनाया है, वह सुर्खियां बटोर रहा है. पार्षद मनीष शर्मा ने अपनी योजनाओं के प्रमोशन के लिए खुद ही भिखारी, मजदूर और तरह-तरह के रोल करके फिल्म बनाते हैं. फिलहाल उनकी खास एक्टिंग पर आधारित करीब 1 दर्जन शॉर्ट फिल्में अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

स्क्रीन रोल के जरिए करते हैं योजनाओं का प्रमोशन

चौराहों पर भीख मांगते, तो कभी किसी बिल्डिंग में मजदूरी करते स्क्रीन पर दिखने वाले मनीष शर्मा भिखारी या मजदूर नहीं हैं. वे भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर निगम में शहरी गरीबी और उपशमन विभाग के मुखिया और निगम परिषद के सदस्य हैं. दरअसल, शहर के लोगों को नगर निगम द्वारा संचालित योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके इसलिए उन्होंने अपने अधीन योजनाओं के प्रमोशन का यह अनोखा तरीका निकाला है. जिसमें स्क्रीन रोल के जरिए योजनाओं का प्रमोशन करते हैं.

स्क्रीन रोल के जरिए करते हैं योजनाओं का प्रमोशन (ETV Bharat)

खुद ही लिखते हैं फिल्म की स्टोरी और डायलॉग

भिक्षुकों से लेकर मजदूर वर्ग सहित गली-मोहल्ले से जुड़े लोगों के हित में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, मनीष शर्मा उन पर अपने सहयोगी और मित्रों के साथ मिलकर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं. इसके बाद उसे नगर निगम से लेकर वार्ड के लोगों के बीच शेयर करते हैं. जिससे लोगों को योजनाओं की जानकारी मिलती है. उनकी शॉर्ट फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म में स्टोरी राइटिंग से लेकर डायलॉग, कॉस्ट्यूम डिजाइन समेत मेकअप और अन्य व्यवस्था भी वे खुद ही करते हैं.

मनीष शर्मा के सहयोगी भी बने कलाकार

शहर के वार्ड नंबर 64 के भाजपा पार्षद मनीष शर्मा उर्फ मामा के अलावा उनके सहयोगी भी एक्टिंग में पारंगत हैं, जो उनके साथ शॉर्ट फिल्म में स्थानीय कलाकार जूनियर शशि कपूर और जूनियर जॉनी लीवर की एक्टिंग करते हैं. इसके साथ ही अधिक लोगों की जरूरत पड़ने पर वार्ड के अन्य लोगों को भी शॉर्ट फिल्म में शामिल किया जाता है.

2 साल में बना चुके हैं 1 दर्जन फिल्म

पार्षद मनीष शर्मा बताते हैं कि "योजनाओं की जागरूकता के लिए 2 साल में लगभग 1 दर्जन फिल्म बना चुके हैं. लेकिन अब कई योजनाओं में परिवर्तन हो चुका है. इसलिए अब नई योजनाओं के हिसाब से नई फिल्मों की सीरीज शुरू करेंगे. जिससे गरीब और जरूरतमंद को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके."

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHEMES PROMOTION SHORT FILMINDORE NAGAR NIGAM PARSHADINDORE MUNICIPAL COUNCILINDORE PARSHAD MANISH SHARMAINDORE PARSHAD SHORT FILM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मध्य प्रदेश में महिलाओं की बल्ले-बल्ले!, सीपरी ऐप करेगा बगिया लगाने में मदद

बुरहानपुर का सरकारी स्कूल जहां के स्टूडेंट्स का दिमाग कंप्यूटर से तेज!

पीएम फसल बीमा योजना की पहली किस्त जारी, नहीं किया अप्लाई तो ऐसे करें

कानपुर में भाई-बहन का मर्डर कर सतना पहुंचा युवक, होटल में किया कांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.