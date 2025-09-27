ETV Bharat / state

इंदौर में RSS की ड्रेस पहनकर की आपत्तिजनक हरकत, फोटो वायरल होते ही बवाल

आरएसएस के स्वयंसेवक (फाइल फोटो) ( Source : X account Friends of RSS )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 27, 2025 at 4:36 PM IST 2 Min Read