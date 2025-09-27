ETV Bharat / state

इंदौर में RSS की ड्रेस पहनकर की आपत्तिजनक हरकत, फोटो वायरल होते ही बवाल

इंदौर में एक युवक ने सोशल मडिया पर आरएसएस को टारगेट करते हुए अभद्र तरीके से एक फोटो वायरल की. एफआआर दर्ज.

RSS uniform
आरएसएस के स्वयंसेवक (फाइल फोटो) (Source : X account Friends of RSS)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 4:36 PM IST

इंदौर : इंदौर में सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) नेताओं में रोष फैल गया. इस फोटो में आरएसएस की गणवेश में दो लोगों को आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाया गया है. फोटो वायरल होते ही पुलिस भी सक्रिय हुई. इंदौर के कनाडिया पुलिस थाने में आदित्य शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

इंदौर में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

वायरल फोटो में आरएसएस की ड्रेस में दो युवकों को आपत्तिजनक अवस्था में दिखाया है. ये साफ नहीं हो सका है कि ये फोटो ओरिजिनल है या एआई द्वारा जेनरेट की गई है. कनाडिया थाने में इस बारे में लिखित शिकायत एक व्यक्ति द्वारा की गई. शिकायत में कहा गया "आदित्य शिंदे नामक व्यक्ति द्वारा आरएसएस की ड्रेस में दो लोगों को आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाया गया है. जैसे ही यह फोटो और स्क्रीनशॉट पुलिस ने देखा तो शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया."

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया (ETV BHARAT)

वायरल फोटो की सत्यता की जांच

जाहिर है ऐसी हरकत से न केवल आरएसएस के स्वयंसेवकों की भावनाओं को ठेस लगी है बल्कि समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है. ऐसे असमाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. इस मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "शिकायत के आधार पर वायरल फोटो की सत्यता की जांच की जा रही है. एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299, 352, 352(2) और 196(1)(ए) के तहत केस दर्ज किया है." ये धाराएं धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों से संबंधित हैं.

पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स को दी सलाह

इंदौर में इस प्रकार के दो मामले पहले भी आ चुके हैं, जब आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. उस समय भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी. पुलिस ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को समझाइश देते हुए कहा है "कभी कोई ऐसी आपत्तिजनक हरकत न करे, जिससे समाज में तनाव फैले. अगर किसी ने ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

OBJECTIONABLE PHOTO RSSINDORE POLICE FIRPOLICE TO SOCIAL MEDIA USERSINDORE NEWSOBSCENE PHOTO RSS UNIFORM

