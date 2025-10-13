ETV Bharat / state

इंदौर में हिल स्टेशन से ज्यादा ठंडी हो रही रात, मानसून की वापसी के साथ ठंड का प्रकोप शुरू

भोपाल: मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों से 10 अक्टूबर तक मानसून की वापसी हो गई थी, हालांकि कुछ जिलों में सक्रिय था. लेकिन 13 अक्टूबर से मानसून मध्य प्रदेश से पूरी तरह विदा हो चुका है. आसमान साफ होते ही प्रदेश में ठंड की शुरुआत भी हो गई है. मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी से अधिक ठंड भोपाल, इंदौर और राजगढ़ समेत अन्य जिलों में पड़ रही है. हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में बादल की वजह से तापमान में बढ़ोत्तरी की संभावना भी जताई है.

72 घंटे में 6 डिग्री तक गिरा पारा

बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार अधिकतर जिलों में 9 अक्टूबर तक सक्रिय था. 10 अक्टूबर से प्रदेश में मानसून की विदाई शुरू हो गई थी. इसके बाद रात के तापमान में गिरावट होना शुरू हो गई. बीते 72 घंटों में इंदौर के न्यूनतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. इसी प्रकार बीते तीन दिन के अंदर भोपाल, खंडवा, छिंदवाड़ा, नौगांव, जबलपुर और रीवा के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई.

देश में इंदौर सबसे ठंडा शहर

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मध्य प्रदेश में इस समय कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है. आसमान साफ है. शनिवार को देश के मैदानी इलाकों में इंदौर सबसे ठंडा शहर रहा. यहां का 11 अक्टूबर को रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि दूसरे नंबर पर कानपुर रहा, जहां का तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद तीसरे नंबर नौगांव में 15.3 डिग्री सेल्सियस और चौथे नंबर पर धार में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यानि कि शनिवार को सबसे न्यूनतम तापमान वाले 4 शहरों में मध्य प्रदेश के 3 शहर शामिल थे.