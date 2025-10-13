इंदौर में हिल स्टेशन से ज्यादा ठंडी हो रही रात, मानसून की वापसी के साथ ठंड का प्रकोप शुरू
बीते 72 घंटों में इंदौर के न्यूनतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की गई दर्ज. भोपाल, खंडवा, छिंदवाड़ा,नौगांव, जबलपुर और रीवा के न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट.
October 13, 2025
Updated : October 13, 2025 at 9:02 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों से 10 अक्टूबर तक मानसून की वापसी हो गई थी, हालांकि कुछ जिलों में सक्रिय था. लेकिन 13 अक्टूबर से मानसून मध्य प्रदेश से पूरी तरह विदा हो चुका है. आसमान साफ होते ही प्रदेश में ठंड की शुरुआत भी हो गई है. मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी से अधिक ठंड भोपाल, इंदौर और राजगढ़ समेत अन्य जिलों में पड़ रही है. हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में बादल की वजह से तापमान में बढ़ोत्तरी की संभावना भी जताई है.
72 घंटे में 6 डिग्री तक गिरा पारा
बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार अधिकतर जिलों में 9 अक्टूबर तक सक्रिय था. 10 अक्टूबर से प्रदेश में मानसून की विदाई शुरू हो गई थी. इसके बाद रात के तापमान में गिरावट होना शुरू हो गई. बीते 72 घंटों में इंदौर के न्यूनतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. इसी प्रकार बीते तीन दिन के अंदर भोपाल, खंडवा, छिंदवाड़ा, नौगांव, जबलपुर और रीवा के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई.
देश में इंदौर सबसे ठंडा शहर
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मध्य प्रदेश में इस समय कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है. आसमान साफ है. शनिवार को देश के मैदानी इलाकों में इंदौर सबसे ठंडा शहर रहा. यहां का 11 अक्टूबर को रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि दूसरे नंबर पर कानपुर रहा, जहां का तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद तीसरे नंबर नौगांव में 15.3 डिग्री सेल्सियस और चौथे नंबर पर धार में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यानि कि शनिवार को सबसे न्यूनतम तापमान वाले 4 शहरों में मध्य प्रदेश के 3 शहर शामिल थे.
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान खजुराहो में 32.8 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि रात का सबसे कम न्यूनतम तापमान इंदौर में 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक नीचे आया है, जबकि पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. सोमवार और मंगलवार को मौसम शुष्क रहेगा. लेकिन अगले 24 से 48 घंटो में कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.
मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान वाले शहर
|शहर
|9 अक्टूबर
|13 अक्टूबर
|भोपाल
|18
|15.8
|धार
|18.2
|16.9
|इंदौर
|20.4
|14.6
|खंडवा
|18
|16.4
|राजगढ़
|15.6
|14.6
|छिंदवाड़ा
|19.5
|16.8
|नौगांव
|19.2
|15.3
|जबलपुर
|22.6
|18.5
|ग्वालियर
|20.5
|21.3
|रीवा
|21.6
|18
|पचमढ़ी
|18.6
|17.8
ला नीना से कांप जाएंगी हड्डियां
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि साल के अंत में प्रशांत महासागर में ला नीना के सक्रिय होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है. इसके प्रभाव से अक्टूबर से दिसंबर के बीच सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है. प्रदेश में ला नीना के प्रभाव से कड़ाके की ठंड के साथ बारिश होने के भी आसार हैं. वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी के कारण जनवरी और फरवरी महीने में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी.