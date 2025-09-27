ETV Bharat / state

इंदौर आएंगे सोनू निगम व शंकर महादेवन, दो दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गीतों की धूम

इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह आज से. संगीत निर्देशक शंकर-एहसान-लॉय और गायक सोनू निगम होंगे सम्मानित.

Indore Lata Mangeshkar Awards
मशहूर पार्श्व गायक सोनू निगम (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read
इंदौर : मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित लता मंगेशकर अलंकरण समारोह शनिवार से मशहूर गायिका लता मंगेशकर की जन्मस्थली इंदौर में शुरू होने जा रहा है. इस वर्ष का लता मंगेशकर सम्मान चर्चित संगीत निर्देशक शंकर एहसान लॉय की तिकड़ी और पार्श्व गायक सोनू निगम को दिया जा रहा है. लता मंगेशकर सभागार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा यह सम्मान दिया जाएगा.

मुख्य कार्यक्रम रविवार 28 सितम्बर को

मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित समारोह के अवसर पर यह सम्मान फिल्म एवं सगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है. इस अवसर पर गीत-संगीत निशा का भी आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है. 27 सितम्बर को स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी. मुख्य कार्यक्रम 28 सितम्बर को होगा. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी करेंगे.

Indore Lata Mangeshkar Awards
संगीत निर्देशक शंकर-एहसान-लॉय की तिकड़ी (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

कार्यक्रम में गीत-संगीत की महफिल चार चांद लगाएगी

समारोह में विख्यात संगीत निर्देशक शंकर-एहसान लॉय और पार्श्व गायक सोनू निगम, मुम्बई को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से विभूषित किया जायेगा. इस मौके पर गीत-संगीत की महफिल भी जमेगी. इसमें पार्श्व गायक अंकित तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी. संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया "शनिवार, 27 सितम्बर को शाम 7 बजे समारोह का शुभारंभ होगा. प्रथम दिवस "अमर लता हमारी लता… सुगम-संगीत संध्या" का आयोजन होगा."

इसमें प्रमुख कलाकार सृष्टि जगताप, निष्ठा कंडारा, शुभ्रा अग्निहोत्री, मानसी पाण्डे, साना जैन, गुरुषा दुबे, स्वरांश पाठक, कार्तिक जोशी, अपर्णा सेन, सनाया दहाले, मोना ठाकुर और हर्षद शेंवगांवकर द्वारा प्रस्तुति दी जायेगी. समारोह में प्रवेश नि:शुल्क रहेगा.

कौन हैं संगीतकार शंकर एहसान लॉय

शंकर एहसान लॉय भारतीय संगीतकार की तिकड़ी है, जिसमें शंकर महादेवन एहसान नूरानी और लॉय मेंडोसा तीनों शामिल हैं. तीनों संगीतकारों की यह तिकड़ी कई भारतीय फिल्मों के लिए संगीत दे चुकी है. ये तिकड़ी बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले संगीत निर्देशकों में से एक हैं, जिन्हें राज्य सरकार संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित करने जा रही है. इसी प्रकार सोनू निगम चर्चित फिल्म सिंगर है, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है.

