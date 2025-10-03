नारकोटिक्स विंग ने इंदौर में पकड़ी 6 करोड़ से ज्यादा की खतरनाक ड्रग्स, दो ड्रग्स स्मगलर भी गिरफ्त में
नारकोटिक्स विंग की इंदौर में बड़ी कार्रवाई, पकड़े गए आरोपियों के पास से करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 4:56 PM IST
इंदौर : नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स इंदौर से बरामद की है. इस पूरे मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है. नारकोटिक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपी इस ड्रग्स को संभवत: राजस्थान से लेकर आए थे और इंदौर सहित अन्य जगहों पर इसे सप्लाई करने की फिराक में थे. आरोपी इससे पहले की इस ड्रग्स को इंदौर में खपाते उसके पहले ही नारकोटिक्स विंग ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 6 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद कर ली.
भारी मात्रा में अल्फाजोलम पाउडर हो रहा था यहां से वहां
इंदौर नारकोटिक्स विंग लगातार ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ कर रही है. इसी कड़ी में नारकोटिक्स विंग की टीम को इस बात की जानकारी लगी कि उज्जैन का रहने वाला मुश्ताक भारी मात्रा में अल्फा-जोलम पाउडर लेकर इंदौर आने वाला है. इसी सूचना के आधार पर नारकोटिक्स विंग की टीम ने घेराबंदी कर मुश्ताक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से तकरीबन 5 करोड़ रुपए कीमत का अल्फाजोलम पाउडर जब्त किया गया.
1 करोड़ 20 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद
मुश्ताक से 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद करने के साथ नारकोटिक्स विंग ने एक और कार्रवाई करते हुए राधेश्याम नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि राधेश्याम एमडी ड्रग्स की डिलीवरी देने के लिए आया था और इस दौरान नारकोटिक्स विंग की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी राधेश्याम के पास से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है. इस प्रकार नारकोटिक्स विभाग ने कुल 6 करोड़ रु की खतरनाक ड्रग्स बरामद की है.
कोलकाता में ड्रग्स बेचकर बनाने वाले थे 30 लाख गोलियां
वहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर इंदौर नारकोटिक्स विंग के डीआईजी महेश चंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी. डीआईजी के मुताबिक, '' 5 किलो अल्फाजोलम पाउडर के साथ पकड़े गए आरोपी मुश्ताक ने मंदसौर के एक व्यक्ति की मदद से ये हासिल किया था और इसे कोलकाता में सप्लाई करने जा रहा था. इस पाउडर से लगभग 30 लाख गोलियां बनाई जा सकती थीं. वहीं इस मामले में मंदसौर से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.'' वहीं एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह राजस्थान से किससे ड्रग्स लेकर आया था और शहर में इस ड्रग्स को कहां सप्लाई करने वाला था.
- इंदौर में नेपाल के GenZ जैसा आंदोलन छेड़ने की साजिश, 4 स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR
- इंदौर के महू में निजी कंपनी के ठिकानों पर ED रेड, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का शक
इस मामले में नारकोटिक्स विभाग और भी बड़े खुलासे कर सकता है.