ETV Bharat / state

नारकोटिक्स विंग ने इंदौर में पकड़ी 6 करोड़ से ज्यादा की खतरनाक ड्रग्स, दो ड्रग्स स्मगलर भी गिरफ्त में

पुलिस की गिरफ्त में ड्रग्स तस्कर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 3, 2025 at 4:56 PM IST 3 Min Read