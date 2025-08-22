ETV Bharat / state

किसकी अनुमति से गलियों का नामकरण, बोर्ड कैसे लगे? इंदौर महापौर भड़के - INDORE MAYOR WARNING

इंदौर नगर निगम ने गलियों के नामकरण कर बोर्ड लगवा दिए. इससे रोष फैला तो नगर निगम ने तुरंत हटवाए. महापौर ने दी कड़ी चेतावनी.

Indore Mayor warning
इंदौर में विवाद बढ़ने पर नगर निगम ने हटाए बोर्ड (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read

इंदौर : इंदौर में नामकरण को लेकर सियासत शुरू हो गई है. शहर में 50 साल पहले बसी चंदन नगर कॉलोनी सुर्खियों में है. आरोप है कि नगर निगम ने गलियों के नाम बदलकर नए नाम रखकर बोर्ड लगवा दिए. इसकी जानकारी लगते ही लोगों में रोष फैल गया. पूर्व विधायक सहित महापौर ने भी इस पर आपत्ति ली. इसके कुछ घंटे बाद इन बोर्ड को हटा दिया गया. महापौर ने चेतावनी दी है कि बगैर एमआईसी के परमिशन के अगर बोर्ड लगाए तो एफआईआर कराई जाएगी.

आकाश विजयवर्गीय के अल्टीमेटम के बाद कार्रवाई

बता दें चंदन नगर कॉलोनी को चंदू कुरील द्वारा बसाया गया था. इस इलाके में धीरे-धीरे एक धर्म विशेष के लोगों के आशियाने बन गए. पहले इस मोहल्ले में लोहा गेट रोड, आम वाला रोड, मिश्री वाला रोड सहित अन्य रोड के नाम से गलियों और सेक्टर तय किए गए. लोगों का आरोप है "हाल ही में इन नामों के बोर्ड हटाकर दूसरे नाम के बोर्ड लगा दिए गए. इसी प्रकार क्षेत्र में एक बिल्डिंग का नाम भी बदल दिया गया." इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम को सख्त चेतावनी दी.

आकाश विजयवर्गीय के अल्टीमेटम के बाद कार्रवाई (ETV BHARAT)

महापौर की चेतावनी के बाद हटाए गए बोर्ड

आकाश विजयवर्गीय की चेतावनी दी कि ये बोर्ड नहीं हटे तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस मामले में हस्तक्षेप कर नगर निगम के अधिकारियों को बोर्ड हटाने के निर्देश दिए. इसके कुछ घंटे में बोर्ड हट गए. महापौर ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा "अपने मन से गलियों के नाम बदलकर बोर्ड लगाने वाले जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

