भोपाल (शिफाली पांडे): आप अगर मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में हैं तो अपनी बीमारी के साथ चूहे की भी फिक्र कीजिए. चिंता कीजिए कि कहीं कोई चूहे आपको बीमारी की कोई वजह ना दे जाएं. मर्चुरी में आपके परिजन की चौकीदारी कीजिए क्योंकि चूहे वहां भी दल बल के साथ पहुंचकर अंतिम संस्कार के पहले अंग भंग कर सकते हैं.

इंदौर के एमवाय अस्पताल में दो परिवार में आई खुशी कैसे घर पहुंचने से पहले ही मातम में बदल गई. वो दो मासूम जिन्होंने ठीक से आंखे भी नहीं खोल पाए, जिंदगी की पहली किलकारी लेने के पहले ही खामोश हो गए. इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहे के कुतरने से एक के बाद दूसरे नवजात की मौत के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या जांच कमेटी और निलंबन किसी परिवार को उसका मासूम लौटा पाएंगे. इस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए.

भाजपा कांग्रेस ने घटना पर जताया दुख (ETV Bharat)

हांलाकि ये पहला वाकया नहीं है. सरकारी अस्पतालों और मर्चूरी में पहले भी चूहे शवों की आंखे निकाल चुके हैं. शव के साथ बुजुर्ग और बच्चे इन चूहों का सॉफ्ट टारगेट क्यों है. अस्पतालों में इस तादात में चूहे हो जाने की वजह क्या है. साल दर साल ये मामले सामने आने के बाद क्यों स्वास्थ्य विभाग का महकमा जाग नहीं पाया. पेशे से डॉक्टर और बीजेपी के प्रवक्ता डॉ हितेष वाजपेयी ये खुलासा करते हैं कि, ''एमवाय में चूहों का आतंक आज का नहीं है. 1992 -93 से ये मरीजों को अपना शिकार बना रहे हैं.'' यानि करीब 33 साल से ये चूहों का आतंक लेकिन रोकथाम नहीं हो पाई.

नवजात नहीं मुर्दों की आंख निकाल चुके हैं चूहे (ETV Bharat)

चूहे ने नवजातों को कुतरा, मौत, पहले बुजुर्ग भी हुए शिकार

इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के नवजात बच्चों को कुतर लेने के बाद हुई मौत की घटना की पूरे देश में चर्चा है. इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों ने दो नवजात के हाथ कुतर डाले थे. जिनमें से एक दिन के अंतर में दोनों नवजात की मौत भी हो गई. प्रबंधन हांलाकि ये कह रहा मौत की वजह चूहों का काटना नहीं है. लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद सरकारी अस्पतालों की लापरवाही के साथ ये सवाल सामने है कि आखिर ऐसी कितनी घटनाओं के बाद ये सबक लिया जाएगा.

क्या डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया के नर्सिंग ऑफिसर के निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त है. इस पूरे ममामले में नोटिस के साथ जो जवाब तलब किया गया क्या उससे ये घटनाएं थम जाएंगी. ये सवाल इसलिए कि इस तरह की घटनाएं कुछ दिनों के अंतराल में सामने आती जाती हैं. इस बार नवजात शिकार बनें इसके पहले शवों को शिकार बनाया गया था.

बच्चा वार्ड में घूमते दिखते हैं चूहे (ETV Bharat)

सरकारी अस्पताल में शव की नाक चूहों ने चबा डाली

2023 में विदिशा का मामला सामने आया था. जिसमें दुर्घटना का शिकार होकर चल बसे 70 वर्षीय एक शख्स के शव की नाक और हाथ चूहो ने चबा डाले थे. जिस समय ये घटना हुई तब बुजुर्ग का शव मर्चुरी में रखा गया था. चूहे आए और शव के नाक कान चबा गए. घटना की जानकारी भी अस्पताल प्रबंधन को नही लगी. परिजनों ने सबसे पहले देखा कि उनके करीबी की मर्चुरी में रखे शव की ये हालत हो गई है. तब भी जांच के आदेश दिए गए थे. परिजनों ने बताया था कि दुर्घटनाग्रस्त होन से मौत भले हुई हो लेकिन जब भर्ती कराया था तब शरीर के सारे अंग सुरक्षित थे. जबकि मर्चुरी में रखने के बाद नाक कान और हाथ चबाया हुआ मिला.

सागर में मर्चुरी में रखी आंखों का चूहों ने ये हाल

सागर जिले में भी इसी तरह की घटना हुई थी. यहां भी शिकार मर्चुरी में रखा हुआ शव ही था. यहां एक नहीं दो शव प्रबंधन की लापरवाही से चूहों का शिकार बनें. इन चूहों ने दो शवों की एक एक आंख को निशाना बनाया और कुतर डाला. जब इन शवों को अंतिम संस्कार के लिए निकाला गया तो पता चला कि शवों की एक एक आंख कुतरी हुई थी. दो अलग अलग समय पर हुई घटनाएं थी. पंद्रह दिन के अंतर में दो शव चूहे के शिकार बनें और हर बार आंख ही कुतरी गई. तब इस घटना में सिविल सर्जन समेत चार डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया था.

भोपाल में चूहों ने शव का किया ये हाल

दो साल पहले भोपाल में भी इसी तरह की घटना पेश आई थी. यहां एक शव जिसे मर्चुरी में रखा गया था. चूहों ने शव का कान कुतर डाला. मर्चुरी में रखे शव को लेने जब उनके परिजन पहुंचे तो देखा कि शव के कान में खून है. मर्चुरी के कर्मचारियों का कहना था कि ये पहली घटना नहीं है इस तरह से चूहे अक्सर शवों को अपना निशाना बनाते हैं. परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया गया. और तब डॉक्टरों ने खुद ये मंजूर किया था कि यहां अक्सर चूहे शवों को शिकार बनाते हैं. चूहे पकड़ पाने के प्रयास सफल नहीं हो पाए.

एमवाय जैसे अस्पताल में ऐसी घटना की अपेक्षा नहीं

पेशे से डॉक्टर बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने एमवाय में हुई घटना की निंदा की है. ''इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल की जो घटना है दुखद है. मन में रोष भी पैदा करती है. यही कारण है कि प्रशासन का रवैया सख्त है, जांच भी हो रही है. अगर कोई भी लापरवाही इस मामले में दिखी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.'' ये भी उल्लेखनीय है कि एमवाय अस्पताल जैसे हॉस्पिटल जहां सुपर स्पेशिलिटी सेट अप है वहां इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती है.

डायबिटिज मरीजों में चूहे के काटने से ये बड़ा खतरा

डॉक्टर हितेश वायपेयी जिस समय एमवाय अस्पताल में पढ़ाई के दौरान जाते थे, तब 1992-93 से इस अस्पताल में चूहों का आतंक है जो संभल नहीं पाया. वे बताते हैं कि, ''ज्यादातर जो लकवा और डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको चूहे अपना शिकार बनाते थे. घाव हो जाते थे, खून निकलता था. अब तक ये सिलसिला जारी है.'' वाजपेयी बताते हैं कि, ''असल में चूहों को मानव रक्त और मांस की आदत लग जाती है.''

''खास तौर पर जिनके शरीर में सेंसेशन कमजोर होता है जैसे लकवाग्रस्त मरीज या फिर डायबिटिक मरीज, ये आसान शिकार होते हैं. उन्हें पता ही नहीं चलता कि चूहा उनके शरीर को कुतरकर उसमें इन्फेक्शन छोड़ गया है. फिर घाव बन जाता है. ब्लीडिंग होती है. चूंकि अस्पताल में मरीजों के साथ उनके अटेंडेंट भी होते हैं. वो जो खाने का समान लेकर आते हैं, अस्पताल के भीतर कॉटन बैंडेज वगैरह होते हैं. उसकी वजह से चूहों की तादात भी बढ़ती जाती है.''

राजेंद्र शुक्ल ने घटना पर जताया दुख

इंदौर के अस्पताल में चूहों के काटने से नवजातों की मौत पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई है. आमतौर पर अगर समय पर कीट नियंत्रण किया जाता, तो चूहे नहीं होते. हालाँकि, यह स्पष्ट है कि कीट नियंत्रण नहीं किया गया था. कीट नियंत्रण एजेंसी पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है और सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है. नर्सिंग अधीक्षक को हटा दिया गया है, दो नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और शिशु रोग विभाग के एचओडी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है.''

''दोनों शिशु शिशु गहन चिकित्सा इकाई (PICU) में थे और जन्म से ही बेहद गंभीर स्थिति में थे, क्योंकि उनकी आंत, फेफड़े और गुर्दे से संबंधित कमियां थीं, और यही उनकी मौत का मुख्य कारण था, क्योंकि ये पहले से ही काम नहीं कर रहे थे. हालांकि, उन्हें वार्ड में चूहों ने काटा था, जिससे यह लापरवाही साफ दिखाई दे रही है. एक उच्च-स्तरीय जाँच समिति गठित की गई है."

जीतू पटवारी ने कहा, चूहे के बराबर स्वास्थ्य मंत्री भी दोषी

इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहे के काटने के बाद हुई नवजात बच्चों की मौत पर अब सियासत भी गर्मा गई है. कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि, ''भ्रष्टाचार से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट भर रहा है. जितना वो चूहा दोषी है उतना ही अधीक्षक दोषी है. ये सिस्टम जिम्मेदार है, स्वास्थ्य मंत्री दोषी हैं.''