लावारिस नहीं थी हमारी बेटी जिसे चूहे ने कुतर डाला, अस्पताल के गेट पर जयस ने बुलंद की आवाज

इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहे के काटने से नवजात की मौत मामले में बड़ा खुलासा. अस्पताल प्रशासन ने बच्ची को लावारिस मानकर किया था पोस्टमार्टम. परिजन ने आदिवासी संगठन के साथ दिया धरना. शव लेने से इंकार.

MY HOSPITAL RAT BITE CASE
जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक बच्ची के परिजन का प्रदर्शन (ETV Bharat)
इंदौर: महाराजा यशवंतराव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए गए नवजात बच्चों की चूहों के काटने के बाद हुई मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है. दरअसल अस्पताल प्रशासन ने जिस बच्ची को लावारिस मानकर उसका पोस्टमार्टम किया था उस बच्ची के परिजन शनिवार को अस्पताल पहुंचे. बच्ची के परिजनों ने आदिवासी संगठन जयस के नेतृत्व में धरना दिया. इतना ही नहीं मृतक बच्ची के परिजन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होने तक बच्ची का शव भी लेना नहीं चाहते हैं.

अस्पताल प्रशासन ने लावारिस मानकर किया पोस्टमार्टम

दरअसल इंदौर के यशवंतराव होलकर अस्पताल में जिन नवजात बच्चों को चूहों ने अपना शिकार बनाया था, उनके परिजनों को बच्चियों के मरने तक इस घटनाक्रम की कोई खबर ही नहीं थी. इतना ही नहीं अस्पताल प्रशासन ने जिस बच्ची को लावारिस मानकर उसका पोस्टमार्टम कर दिया उसके परिजन को भी मीडिया के माध्यम से बच्ची को चूहों के कुतर देने के बाद मौत की खबर मिली.

अस्पताल के गेट पर परिजन ने जयस के साथ किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

जयस के साथ परिजन ने दिया धरना

धार जिले के सरदारपुर के ग्रामीण अंचल में रहने वाले देवराम और मंजू आज मृत बच्ची को न्याय दिलाने की फरियाद लेकर अस्पताल पहुंचे. इधर इस मामले में जय आदिवासी संगठन ने भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल के गेट पर ही धरना देना शुरू कर दिया है.

'पैसे नहीं होने के कारण लौट गए थे गांव'

बच्ची के पिता देवराम का कहना है कि "जब बच्ची आईसीयू में भर्ती थी तब उन्हें कहा गया कि बच्ची जब ठीक होगी तो आपको फोन पर सूचना दे देंगे. इसके बाद परिजन ने 2 दिनों तक आईसीयू के बाहर इंतजार किया लेकिन बाद में न तो बच्ची को देखने दिया न ही वह जिम्मेदार डॉक्टर से मिल पाए. इसके बाद पैसे नहीं होने के कारण वह गांव लौट गए. जिन्हें हाल ही में यह खबर मिली कि उनकी बच्ची की चूहे के काटने से मौत हो गई है."

INDORE MY HOSPITAL RAT GNAWED
इंदौर का महाराजा यशवंतराव अस्पताल (ETV Bharat)

'जब तक कार्रवाई नहीं तब तक विरोध प्रदर्शन'

बच्ची की मां मंजू का कहना है कि "भर्ती कराए जाने के दौरान उसकी बच्ची स्वस्थ थी, जिसका एक छोटा ऑपरेशन होना था लेकिन यहां चूहों के काटने से उसकी मौत हो गई और अब पूरे मामले को दबाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वह अस्पताल के गेट पर धरना देंगे."

जय आदिवासी संगठन के लोकेश मुजाल्दा का कहना है कि "बच्ची की मौत के जिम्मेदार लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक यहां विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा."

'2 जांच समितियां कर रहीं मामले की जांच'

इस मामले में एमजीएम कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घंगोरिया का कहना है कि "2 जांच समितियां इस मामले में अपनी जांच कर रही हैं. वहीं सुपरिंटेंडेंट को नोटिस देने के साथ 3 नर्सिंग ऑफिसर निलंबित कर दिए गए हैं. वहीं पेस्ट कंट्रोल के लिए जिम्मेदार एजाइल कंपनी की सहायक कंपनी डायनेमिक पेस्ट कंट्रोल का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है. इसके अलावा अस्पताल में 15 दिन के स्थान पर हर दिन पेस्ट कंट्रोल होगा. वही दोषियों पर जांच के बाद कठोर कार्रवाई होगी."

यह बताया था डॉक्टरों ने मौत का कारण

महाराजा यशवंतराव अस्पताल में जिन बच्चियों को चूहे ने काटा था उनकी मौत का कारण डॉक्टर ने निमोनिया और ईवीएस एक्सेस बताया है. बच्ची का वजन 1.02 किलोग्राम था जिसे निमोनिया और अन्य बीमारी थी जिसे बचाया नहीं जा सका.

