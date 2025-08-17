इंदौर: स्वच्छता को लेकर मलेशिया में एक अंतरराष्ट्रीय समिट का आयोजन हुआ, जिसमें दुनियाभर के कई देशों के प्रतिनिधिमंडल ने शिरकत की. इस समिट में इंदौर नगर निगम के एमआईसी मेंबरों ने भी भाग लिया. जहां भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दुनियाभर से आए लोगों को कचरे के निपटारे को लेकर जानकारी दी. इस प्रेजेंटेशन की सभी प्रतिनिधियों ने जमकर सराहना की.

दुनियाभर में इंदौर के स्वच्छता की चर्चा

देश और दुनिया में अपनी स्वच्छता को लेकर बीते कई वर्षों से इंदौर सुर्खियों में बना हुआ है. बीते दिनों स्वच्छता को लेकर मलेशिया में 2 दिवसीय समिट का आयोजन हुआ. जिसमें भाग लेने के लिए इंदौर नगर निगम के 2 एमआईसी मेंबर मलेशिया पहुंचे थे. यहां विश्वभर से कई शहरों के महापौर और अन्य लोग भी पहुंचे थे. इस समिट में सभी ने स्वच्छता को लेकर प्रेजेंटेशन दिए. इस दौरान इंदौर के एमआईसी मेंबर बबलू शर्मा और अश्विनी शुक्ला ने भी इंदौर की स्वच्छता को लेकर प्रेजेंटेशन दिया.

मलेशिया स्वच्छता समिट से लौटे एमआईसी सदस्यों का इंदौर में स्वागत (ETV Bharat)

मलेशिया सहित विश्वभर के प्रतिनिधि मंडल पहुंचेंगे इंदौर

मलेशिया में हुई समिट में दोनों एमआईसी सदस्यों ने इंदौर की स्वच्छता को लेकर प्रेजेंटेशन दिया तो विश्व भर के शहरों के प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन की जमकर सराहना की. साथ ही कहा कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में अलग-अलग तरह के नवाचार कर रहा है, उसको देखने के लिए मलेशिया के साथ विश्व के अन्य देश भी इंदौर का दौरा करेंगे. यहां पर जिस तरह से स्वच्छता के मॉडल को अपनाए जा रहा है,उसका अनुसरण अपने शहर को स्वच्छ करने के लिए करेंगे.

स्वच्छता का मॉडल बना इंदौर

इंदौर में जिस तरह से गीला कचरा और सूखा कचरा को नष्ट किया जा रहा है, उससे मलेशिया और अन्य प्रतिनिधि मंडल प्रभावित हुए हैं, क्योंकि मलेशिया में अभी भी कचरे को पॉलिथिन से ढका जाता है. जबकि इंदौर में कचरे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है. इसलिए इस विधि को जानने और समझने के लिए मलेशिया के अधिकारी और कर्मचारी जल्द ही इंदौर शहर का दौरा करेंगे.

विश्व के कई शहरों से हुई संधि

एमआईसी मेंबर बबलू शर्मा ने बताया कि "इंदौर में जिस तरह से सीवरेज और पानी को लेकर काम किया जा रहा है. उसका प्रेजेंटेशन मलेशिया में हुई समिट में दिया गया. यहां मौजूद सभी लोगों ने इसकी जमकर सराहना की और कुछ शहरों के साथ हमारी संधि भी हुई है. जिसके चलते उस शहर के प्रतिनिधि हमारे शहर का दौरा करेंगे. इंदौर शहर के प्रतिनिधि भी समय-समय पर विश्व भर के शहरों का दौरा करेंगे और वहां पर किस तरह से सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है उसका अनुसरण कर इंदौर में अप्लाई करेंगे."

8 साल से स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर

इंदौर बीते 8 सालों से स्वच्छता में देश में नंबर 1 पर बना हुआ है. इंदौर नगर निगम को 85 वार्ड में विभाजित किया गया है. यहां कचरे को 6 कैटेगरी में इकठ्ठा किया जाता है. जिसमें गीला, सूखा, घरेलू, हानिकारक सहित 6 तरीके शामिल हैं. नगर निगम प्रतिदिन जीपीएस ट्रैकिंग वाली गाड़ियों से कचरा इकट्ठा करवाता है. जहां कचरे की प्रोसेसिंग कर सीएनजी और जैविक खाद भी बनाई जाती है.