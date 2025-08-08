Essay Contest 2025

रोड की क्वालिटी से जीरो समझौता, जांच ऑन द स्पॉट, मोबाइल वैन लैब पकड़ेगी घटिया काम - INDORE HI TECH MOBILE VAN LAB

इंदौर नगर निगम बना रहा नया हथियार. मोबाइल वैन लैब मौके पर पहुंचकर जांचेगी सड़क निर्माण की गुणवत्ता. घटिया काम का होगा पर्दाफाश.

INDORE HI TECH MOBILE VAN
मोबाइल वैन जांचेगी सड़की की गुणवत्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 11:06 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 11:14 AM IST

इंदौर: इंदौर में सड़कों की क्वालिटी अब ऑन द स्पॉट परखी जाएगी. दरअसल, मध्य प्रदेश में जर्जर और घटिया सड़कों के निर्माण पर रोक की दिशा में अब मौके पर ही क्वालिटी कंट्रोल की तैयारी शुरु हो गई है. लिहाजा अब एक ऐसी लैब तैयार की जा रही है जो मौके पर ही पहुंचकर निर्माण के स्तर की जांच कर हाथों-हाथ रिपोर्ट भी दे सकेगी. इसकी शुरुआत की है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नगर निगम ने. नगर निगम हाइटेक मोबाइल वैन लैब तैयार कर रहा है.

सड़क की जांच के लिए मोबाइल वैन मैदान मैं
दरअसल, करोड़ों रुपए की सड़कों के कुछ दिन में खराब होने और उखड़ने की परेशानी के चलते अब इंदौर नगर निगम मौके पर ही सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए हाइटेक मोबाइल वैन तैयार कर रहा है. यह मोबाइल वैन साइट पर ही जाकर रियल टाइम ही सड़क की क्वालिटी कंट्रोल का टेस्ट कर सकेगी. इस दौरान लैब के जरिए मौके पर ही बता दिया जाएगा की सड़क बनाने वाली सामग्री में कितना डामर, चूरी और अन्य सामग्री मिली है. इसके अलावा सीमेंट और सरिया की क्वालिटी भी लैब द्वारा मौके पर बताई जाएगी.

MOBILE VAN CHECK ROADS CONSTRUCTION
इंदौर नगर निगम बना रहा मोबाइल वैन (ETV Bharat)

चलती-फिरती लैब ऐसे करेगी काम
मोबाइल ऐप में अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्टर लगा होगा जो सीमेंट कंक्रीट की मजबूती जांचने के लिए उपयोग में लाया जाता है. इसके अलावा कोर कटर के जरिए सीमेंट को काटकर गुणवत्ता परीक्षण किया जा सकेगा. लैब में बिटुमेन एक्सट्रैक्टर भी रहेगा जिसका उपयोग चोरी और गिट्टी में डामर की मात्रा जांचने के लिए किया जाता है. वहीं स्लम कोन ऑपरेटर से पता चलेगा कि कंक्रीट में पानी की मात्रा कितनी है और रोड से सड़क की ढलान और सतह की क्षमता टेस्ट की जा सकेगी. इसके अलावा पोटेंशियोमीटर के जरिए सरिया में जंग की मात्रा भी मशीन द्वारा टेस्ट कर ली जाएगी.

अब तक थी यह व्यवस्था
दरअसल, सड़कों के निर्माण में अभी तक ठेकेदार द्वारा ही जांच सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें थर्ड पार्टी जांच का प्रावधान है. लेकिन जांच रिपोर्ट तैयार करने में परेशानी के चलते सड़कों को कमजोर बनाए जाने के बाद भी ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी. लेकिन अब मौके पर ही जांच के बाद यदि निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाई गई तो तुरंत ही ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जा सकेगा. बल्कि टेंडर भी रिपोर्ट के आधार पर भी निरस्त किया जा सकेगा.

आभार निर्माण पर रहेगी लैब की नजर
इंदौर शहरी क्षेत्र में फिलहाल मास्टर प्लान की 23 सड़कों के कामकाज में क्वालिटी कंट्रोल के लिए अब इसी लैब के जरिए निगरानी होगी. नगर निगम के जन कार्य विभाग के प्रमुख राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि, ''सड़क निर्माण का जो सर्टिफिकेट पहले ठेकेदार लाकर देता था उसमें गड़बड़ी पकड़ना मुश्किल था लेकिन अब खुद की लैब होने से यह कार्य आसान रहेगा.''

महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि, ''यदि लैब में गलत और कमजोर क्वालिटी का निर्माण पाया गया तो न केवल ठेकेदार पर जुर्माना लगेगा बल्कि ऐसे ठेकेदार से जमाने की वसूली भी होगी. फिलहाल मानसून के बाद शहर में सभी सड़कों की जांच के लिए यह लब अब मौके पर पहुंचकर सड़कों के क्वालिटी कंट्रोल की मॉनिटरिंग करेगी.''

