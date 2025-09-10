ETV Bharat / state

भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 36 करोड़ लोन मामले में दर्ज है धोखाधड़ी का मामला

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायसेन के भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा का गिरफ्तारी वारंट जारी. 16 सितंबर को पेश करने का आदेश.

SURENDRA PATWA ARREST WARRANT
भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 1:16 AM IST

इंदौर: करोड़ों के बैंक लोन रिकवरी को लेकर चल रहे एक प्रकरण में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री और रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 16 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं.

एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

इंदौर स्थित एमपी एमएलए कोर्ट क्रमांक 95 द्वारा जारी वारंट में उल्लेख किया गया है कि अपराध क्रमांक rc00920 21 a00013 के तहत सुरेंद्र पटवा के खिलाफ धारा 420, 409, 120 बी के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज है, लिहाजा उन्हें गिरफ्तारी के बाद में कोर्ट में पेश किया जाए.

MP MLA Court issued arrest warrant
एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट (ETV Bharat)

सीबीआई ने दर्ज किया था धोखाधड़ी का मामला

बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने सुरेन्द्र पटवा की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पूर्व में भी सुरेंद्र पटवा के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है. 22 अक्टूबर 2021 को सीबीआई की टीम ने सुरेंद्र पटवा के स्वामी दयानंद नगर स्थित बी 3 74 बंगला के अलावा भोपाल में उनके अन्य परिसरों में कार्रवाई की थी. जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए थे.

कार शोरूम के लिए लिया था 36 करोड़ का लोन

इस माममें में बताया गया है कि सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा द्वारा बनाई गई एक कंपनी ने इंदौर में अपने कार शोरूम पटवा ऑटोमोटिव लिमिटेड के लिए 36 करोड़ रुपए का लोन लिया था जो चुकाया ही नहीं गया. बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस मामले में 29.41 करोड़ रुपए की वसूली के लिए नोटिस भी जारी किया था लेकिन सुरेन्द्र पटवा के आधिपत्य वाली बताई जाने वाली इस फर्म द्वारा लोन की राशि नहीं चुकाई गई.

कब का है मामला

ऐसा आरोप है कि पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के डायरेक्टर रहते हुए सुरेन्द्र पटवा की कंपनी ने बैंक आफ बड़ौदा के साथ 29.41 करोड़ रुपए की ठगी की है. इंदौर स्थित कंपनी ने आईडीबीआई बैंक से ओवर क्रेडिट की सुविधा ली थी. इसके बाद 13 सितंबर 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने 36 करोड़ रुपए का लोन बढ़ाया.

यह लोन 2 मई 2017 को एनपीए घोषित कर दिया गया. यानि कंपनी के डायरेक्टर सुरेन्द्र पटवा ने खुद को किस्त भरने में फेल घोषित कर दिया. बाद में आरबीआई को जालसाजी की सूचना दी गई. इस दौरान पटवा की कंपनी पर 29.41 करोड़ बकाया था. इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से सीबीआई में केस दर्ज कराया गया था.

16 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश

इस माममें में सीबीआई द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया था उसी मामले में पेशी पर बार-बार सुरेन्द्र पटवा के हाजिर नहीं होने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. कोर्ट ने उन्हें 16 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. आदेश में उल्लेख किया गया है कि इसमें कोई उपेक्षा नहीं होनी चाहिए.

पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं सुरेन्द्र पटवा

इस मामले में सुरेन्द्र पटवा ने पूर्व में भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था. हालांकि बताया जा रहा है कि इस मामले में वारंट तामील होने की स्थिति में वह कोर्ट में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं. बता दें कि सुरेंद्र पटवा पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं जो फिलहाल रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं. सुरेन्द्र पटवा पूर्व में मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रह चुके हैं.

