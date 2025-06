ETV Bharat / state

बालाघाट में 6 महीने में रिकॉर्ड 10 एनकाउंटर, डीजीपी बोले-खात्मे की ओर नक्सली - DGP KAILASH MAKWANA ON NAXALITES

बालाघाट में 6 महीने में 10 नक्सलियों का इनकाउंटर ( ETV Bharatो )

इंदौर: मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना एक दिन दौरे पर इंदौर आए हुए थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट को लेकर कई तरह की बातों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''बालाघाट में हमने प्रभावी कार्रवाई की है. 6 महीनों में 10 एनकाउंटर कर नक्सलियों को धराशायी किया है. निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम नक्सलियों का पूरी तरीके से खात्मा कर देंगे." नक्सल आज की सबसे बड़ी समस्या डीजीपी कैलाश मकवाना ने नक्सल ऑपरेशन को लेकर कहा, नक्सल समस्या आज के समय की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है. पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन के माध्यम से इस नक्सली समस्या को समाप्त करने को लेकर योजना बनाई जा रही है. छत्तीसगढ़ में काफी नक्सलियों को लेकर प्रभावी कार्रवाई की गई और कई एनकाउंटर किए गए. नक्सलियों से जब्त सामान की तस्वीर (ETV Bharatो) बालाघाट क्षेत्र नक्सलियों से प्रभावित

