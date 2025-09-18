ETV Bharat / state

इंदौर में बन रहा 300 करोड़ का दुर्गा पंडाल, माता का होगा भव्य स्वागत, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन

इस बार इंदौर में मातारानी के स्वागत की भव्य तैयारियां की जा रही हैं. इंदौर के वीआईपी परस्पर नगर परिसर में करोड़ों का यह पंडाल बनाया जा रहा है. इसकी खासियत यह होगी कि एक ही पंडाल के परिसर में 12 ज्योतिर्लिगों के अलग-अलग पंडाल बनाए जा रहे हैं. 30 एकड़ में बन रहे इस पंडाल को दक्षिण भारत के मंदिरों के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. इसी के साथ देशभर के प्रसिद्ध मंदिरों की तरह जैसे मुंबई के दगडू सेठ, लाल बाग के राजा के साथ इंदौर के खजराना मंदिरों के तर्ज पर पंडाल बनाए जाएंगे.

इंदौर: पितृपक्ष खत्म होते ही दूसरे दिन से यानि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरूआत हो जाएगी. इस बार मातारानी हाथी पर सवार होकर आएंगी. 9 दिनों तक देश में नवरात्रि की धूम देखने मिलेगी. माता के स्वागत को लेकर देशभर में तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. जगह-जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं. गरबा का आयोजन किया जा रहा है. इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे बड़ा और महंगा पंडाल बनाया जा रहा है. भक्तों का दावा है कि इस पंडाल की कीमत 300 करोड़ है.

भक्तों का दावा है कि इन सभी व्यवस्थाओं पर करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है. यह पैसे चंदा के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है. जो वसंत विजयानंद गिरी महाराज के भक्तों द्वारा दिया दान होगा. इसके साथ ही इस आयोजन में तांबे के बने स्वर्ण कलश को बिक्री के लिए रखा जाएगा. जिसकी कीमत 30 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक होगी. इन कलश से आने वाले पैसों को पंडाल में लगाया जाएगा. पंडाल में लाखों भक्तों के रोजाना भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी. इसको लेकर तैयारियां अभी से की जा रही है.

10 हजार कलश बनाए गए (ETV Bharat)

पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंगों के बनेंगे पंडाल

कृष्णगिरी पीठाधीश्वर वसंत विजयानंद गिरी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन किया जा रहा है. जो 22 सितंबर से 02 अक्टूबर तक चलेगा. नवरात्रि के इस महोत्सव में 9 दिनों तक लगातार साधना, हवन, देवी भागवत कथा और संगीत आराधना के आयोजन भी होंगे. इस पंडाल में 425 फीट चौड़ा व 65 फीट ऊंचा विशाल प्रवेश द्वार बनाया जाएगा. 25 हजार वर्ग फीट के पंडाल में 50-50 फीट के ऊंचे 12 ज्योतिर्लिंग की भव्य प्रतिकृति बनाई जाएगी. साथ ही माता दुर्गा के अलग-अलग रूप के भव्य दर्शन भी होंगे.

पंडला में हजारों भक्तों के खाने की व्यवस्था

पंडाल में महायज्ञ के लिए 25 हजार वर्ग फीट की यज्ञशाला बनाई गई है. जहां 108 विद्वान, पंडित और ज्योतिष 30 हजार किलो औषिधियों, 20 हजार किलो दुर्लभ औषधी-चंदन और 7 हजार किलो के शुद्ध घी से हवन करेंगे. 11 हजार स्वर्ण कलश पूजन के लिए 45 हजार वर्ग फीट का देवी भागवत पंडाल बनाया जा रहा है. इसके अलावा हर दिन हजारों भक्तों के लिए चाय-नाश्ता, दोपहर व रात में भोजन प्रसादी के लिए 50 हजार वर्ग फीट का भोजन पंडाल और 20 हजार वर्ग फीट का किचन बनाया गया है.

नवरात्रि में होने वाले हवन का सामान (ETV Bharat)

10 हजार कलश का दिया जाएगा

इसी तरह से 10000 स्वर्ण कलश भी पंडाल में दिया जाएगा. जिसे स्वर्ण कलश कहा जा रहा है, यह विशेष तौर पर तांबे के बने कलश है. जिसमें अलग-अलग तरह की औषधियां और नदियों का जल रखा जाएगा. जहां सबसे छोटे कलश की कीमत 30 हजार रुपए, उससे बड़े कलश 50 हजार और सबसे बड़े कलश की कीमत 1 लाख होगी.

नवरात्रि में होने वाले हवन का सामान (ETV Bharat)

9 दिनों तक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम

नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रवचन भी होंगे. इसके साथ ही महोत्सव के दौरान रोज रात 10 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. जिसमें फेमस पंजाबी सिंगर दलेर मेंहदी, लखवीर सिंह लक्खा, उस्मान मीर, फेमस ड्रम आर्टिस्ट शिवामणि अलग-अलग दिन अपनी प्रस्तुतियां देंगे. अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में सुरेन्द्र शर्मा, शशिकांत यादव, शम्भू शिखर जैसे प्रसिद्ध कवि काव्य पाठ करेंगे.

इंदौर में भव्य चुनरी यात्रा

28 सितंबर को सुबह 9 बजे अन्नपूर्णा मंदिर से महोत्सव स्थल तक विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन किया जाएगा. यात्रा के लिए 2007 फीट की विशेष चुनरी बनवाई गयी है. आयोजन में दिव्य महायज्ञ-हवन, कलश अनुष्ठान, पंडाल, चुनरी यात्रा और प्रवेश द्वार को लेकर महोत्सव समिति ने विश्व कीर्तिमान के लिए दावे प्रस्तुत किए हैं. इससे पहले भी वसंत विजयानंद गिरी महाराज के कई आयोजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं.