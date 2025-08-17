ETV Bharat / state

जानापाव में मोहन यादन ने कान्हा संग फोड़ी मटकी, सतना जेल में प्रकट हुए नंदलाला - INDORE MOHAN YADAV BROKE POT

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे जानापाव, बच्चों के साथ मटकी फोड़ मनाया कृष्ण जन्मोत्सव.

जानापाव में मोहन यादन ने कान्हा संग फोड़ी मटकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 7:40 AM IST

Updated : August 17, 2025 at 8:07 AM IST

इंदौर: देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है. इस मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव महू स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में आयोजित श्रीकृष्ण पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां उन्होंने पूजा अर्चना की. इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक उषा ठाकुर, विधायक रमेश मेंदोला और विधायक गोलू शुक्ला सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

सीएम डॉ. मोहन यादव ने फोड़ी मटकी

मुख्यमंत्री ने कहा कि "जानापाव को भी श्री कृष्ण पाथेय में शामिल किया गया है. जानापाव तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां और भी विकास कार्य कराए जाएंगे." वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राधा कृष्ण के रूप में सजे-धजे बच्चों के बीच मटकी फोड़ कार्यक्रम में भी शामिल हुए. इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीएम का स्वागत किया. उन्होंने वहीं सभी को भगवान श्री कृष्ण के प्रकट उत्सव जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी.

सीएम डॉ. मोहन यादव ने फोड़ी मटकी (ETV Bharat)

श्रीकृष्ण की लीलाएं हमे सिखाती हैं जीना

मंच से सीएम ने जनता को संबोधित किया. साथ ही उन्होंने कहा कि "प्रदेश सरकार लगातार भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थलों को धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित कर रही है. उसी के तहत जानापाव में भी विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे. जानापाव भगवान परशुराम की जन्मस्थली के साथ-साथ भगवान कृष्ण से भी जुड़ी हुई है. भगवान कृष्ण का बताया हुआ मार्ग हमें जीने के अलग-अलग तरीके सीखता है और सफलता के पथ पर ले जाता है."

सतना कारागार में प्रकट हुए नंदलाला (ETV Bharat)

सतना कारागार में प्रकट हुए नंदलाला

सतना के केंद्रीय जेल में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई. यहां कैदियों ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी मनमोहन झांकी बनाई. साथ ही वासुदेव बनाकर एक टोकरी में प्रतीकात्मक रूप से एक बच्चे को लेकर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाया गया. जैसे ही जगतगुरु रामलालाचार्य खजुरी ताल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्म की बधाई दी गई, वैसे वासुदेव बनाकर बंदी भाई भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर पहुंच गए. पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. बंदी और जेल स्टाफ भक्ति गानों पर झूम उठे.

सतना कारागार में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम (ETV Bharat)

भजनों पर जमकर थिरकी राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी

जेल में आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और महापौर योगेश ताम्रकार अपने आप को रोक नहीं पाए. वे भगवान के भक्ति भरे गानों पर जमकर थिरके. पूरे जेल में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का भक्तिमय माहौल बना हुआ था, मानों जैसे आप मथुरा में मौजूद हैं. कार्यक्रम में बांदियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. उन्होंने कहा, "ऐसे कार्यक्रमों से जेल की जिंदगी में बदलाव आता है. इससे सकारात्मकता आती है और मन को शांति मिलती है."

