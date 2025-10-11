ETV Bharat / state

पर्यटन सेक्टर में लगेगी मध्य प्रदेश की लंबी छलांग, मोहन यादव टूरिज्म मार्ट का करेंगे शुभारंभ

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मोहन यादव हिस्सा लेने पहुंचे थे. जहां उन्होंने कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार टूरिज्म को लेकर बेहतर कार्य कर रही है. प्रदेश में टूरिज्म को लेकर बेहतर रोजगार के आयाम है. प्रदेश की सरकार टूरिज्म से लेकर सभी सेक्टर में काम कर रही है. इस आयोजित टूरिज्म मार्ट में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होगें."

इंदौर: मध्य प्रदेश में तेजी से विकसित होते टूरिज्म सेक्टर को लेकर अब राज्य सरकार लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है. इसको लेकर शनिवार की शाम राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट (MPTM) 2025 का आयोजन किया जा रहा है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार ने टूरिज्म को लेकर बड़ा काम किया है. अब टूरिज्म से संस्कृति को सहेजने के साथ रोजगार सेक्टर का विकास होगा. वहीं, टूरिज्म से एक नई सर्विस सेक्टर का भी सृजन हो रहा है.

3 दिवसीय आयोजन में होगा एमओयू

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का भोपाल में 11 से 13 अक्टूबर तक 'मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट' का आयोजन होगा. जिसमें कई फिल्मी हस्तियां शामिल भी होंगी और कई एमओयू भी होंगे. मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट में 27 देशों के 100 टूर ऑपरेटर्स सहित 700 प्रतिभागी भी शामिल होंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव विशिष्ट आमंत्रित डेलीगेट के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग कर पर्यटन निवेश और सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे.

इस दौरान भारत भवन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जायेंगे. इन समझौता ज्ञापन का उद्देश्य राज्य में एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास पर्यटन अधोसंरचना, सेवाओं और जन सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करना है.

निवेशकों को मिलेगा एलओए अवॉर्ड

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में इंडियन एसोसिएशन फॉर टूर ऑपरेटर्स (IATO) के प्रेसिडेंट रवि गोसाईं, प्रसिद्ध अभिनेता रघुवीर यादव, हर्षिल टूर एंड ट्रेवल्स के को-फाउंडर प्रवीण शाह, आईएचसीएल के प्रवीण चंदेर कुमार और क्यूरियस जर्नी की संस्थापक मिशेल इमेलमेन उपस्थित रहेंगे. इस दौरान नवीन टीवीसी लांच के साथ निवेशकों को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) अवार्ड भी दिए जाएंगे.

इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के साथ होगा एमओयू

डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर रायसेन जिले में गोल्फ कोर्स और खंडवा जिले में वेलनेस रिसोर्ट के निर्माण के लिए निवेशक विनायक कालानी को लेटर ऑफ अवार्ड करेंगे. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी कर्ली टेल्स, बालाजी टेलीफिल्म तथा अतावी बर्ड फाउंडेशन के साथ एमओयू होगा. इस अवसर पर मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति के प्रभाव आकलन रिपोर्ट का विमोचन भी किया जाएगा.

कई संस्थानों को मिलेगा लेटर ऑफ अवार्ड

इस आयोजन में मध्य प्रदेश पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन कमर्शियल (टीवीसी) भी लॉन्च किया जाएगा. साथ ही हनुवंतिया, मांडू और तामिया में टेंट सिटी की स्थापना और इसके संचालन के लिए संस्था 'ईज माय ट्रिप' को लेटर ऑफ अवार्ड दिया जाएगा. वहीं, ओरछा में टेंट सिटी की स्थापना और संचालन के लिए संस्था 'आगमन' को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया जाएगा.

इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों तक पहुंच सुगम बनाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड संस्था को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया जायेगा.