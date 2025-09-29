ETV Bharat / state

लता जी मेरे लिए मां के समान थीं, मोहन यादव से अवॉर्ड पाकर भावुक हुए सोनू निगम

स्वर्गीय लता जी के जन्म जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "भारत रत्न लता मंगेशकर ने अपने स्वर से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. उनके नाम पर दिया जाने वाला यह सम्मान अद्वितीय है. यह उन कलाकारों के योगदान को नमन है, जिन्होंने गीत-संगीत के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है." उन्होंने कहा कि "आज हम विश्व प्रसिद्ध गायक सोनू निगम को सम्मानित कर गौरवान्वित हो रहे हैं. सोनू निगम जी के आने से ऐसा लग रहा है जैसे अमावस की रात में पूनम का चांद आया है. आज हम गर्वित हैं कि संगीत की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. इंदौर की संगीत परंपरा अद्वितीय है.''

इंदौर: मध्य प्रदेश में लता अलंकरण समारोह के जिस आयोजन में 30 साल पहले सोनू निगम ने परफॉर्म किया था. आज उसी शो में सोनू निगम को सम्मानित किया गया. स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जन्म जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह सम्मान पार्श्व गायक सोनू निगम को दिया. इस अवसर पर सोनू निगम ने कहा कि "लता मंगेशकर जी मेरे लिए मां के समान थीं. मेरी संगीत की यात्रा बहुत अच्छी रही. मैं पिता जी के साथ 45 साल पहले सिंगर बनने मुंबई आया था. मैंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है.

इंदौर में सजी सुरों की महफिल (ETV Bharat)

'मेरी मां समान हैं लता जी'

वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पाकर गायक सोनू निगम भावुक हुए. उन्होंने कहा कि "लता जी हमारे लिए केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि संगीत की जीती-जागती परंपरा रही हैं. इस सम्मान को पाकर मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं. लता मंगेशकर मेरी मां समान थीं, जिन्हें मैंने पिछले 30 सालों से गाते हुए देखा. उन्होंने भी मुझे उतना ही स्नेह दिया है. यह क्षण मेरे जीवन के सबसे खास पलों में से एक है."

सुरों की महफिल में सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

अवॉर्ड पाकर भावुक हुए सोनू

सोनू निगम ने बताया कि "जिस लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में प्रस्तुति देने के लिए मैं 30 वर्ष पूर्व इंदौर आया था. उसी सम्मान समारोह में मुझे आज यह सम्मान मिलना बेहद गौरव का पल है." समारोह के प्रारंभ में संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा, "आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरव का है, क्योंकि संगीत जगत की महान हस्ती भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म दिवस है. उसी दिन हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं." वहीं संगीत संध्या में लोकप्रिय गायक अंकित तिवारी एवं उनके दल ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं. श्रोता भाव-विभोर हुए.

लता मंगेशकर को सोनू निगम ने किया याद (ETV Bharat)

संगीतकारों की तिकड़ी नहीं पहुंची

शंकर एहसान लॉय भारतीय संगीतकार की तिकड़ी को भी सम्मान की घोषणा की गई थी, जिसमें शंकर महादेवन, एहसान नूरानी और लॉय मेंडोंसा तीनों शामिल हैं. फिलहाल तीनों संगीतकारों की यह तिकड़ी आयोजन में शामिल नहीं हो सकी, लिहाजा सोनू निगम को ही सम्मानित किया गया. इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव, विधायकगण महेन्द्र हार्डिया, उषा ठाकुर, मालिनी गौड़, मधु वर्मा तथा सुमित मिश्रा सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन एवं संगीत प्रेमी उपस्थित थे.