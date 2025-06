ETV Bharat / state

गाजीपुरः मेघालय के शिलांग से लापता इंदौर कपल के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम रघुवंशी ने ही सुपारी देकर पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई थी. मेघालय डीजीपी स्मति इदाशीशा नोंग्रांग ने आशंका जताई है कि सोनम रघुवंशी ने पति की हत्या कराने के लिए किलर हायर किया था. सोहरा में होटल के सीसीटीवी में सोनम लगातार किसी व्यक्ति से फोन पर संपर्क करते भी नजर आई थी. माना जा रहा है कि वह लगाता अपनी और राजा की लोकोशन किलर्स को दे रही थी. 25 मई से लापता होने के बाद से ही कपल की तलाश हो रही थी. करीब एक सप्ताह पहले राजा रघुवंशी का शव मिल गया था, लेकिन सोनम लापता थी. अब सोनम भी गाजीपुर के नंदगंज में एक ढाबे पर मिल गई है. इस मामले में तीन आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक फरार है. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अब पुलिस सोनम को लेकर वन स्टाफ सेंटर पहुंची. यहां उससे पूछताछ हो रही है. गाजीपुर के एसपी डॉ. ईरज राजा ने सोनम के मिलने की पुष्टि की है. बता दें कि इस मामले के खुलासे का दावा करते हुए मेघालय के सीएम कॉनराड कोंगकल संगमा ने एक्स पर पोस्ट भी किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि सोनम ने आत्मसमर्पण कर दिया है और हत्या में शामिल मध्य प्रदेश के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. सोनम रघुवंशी को गाजीपुर के इसी वन स्टाप सेंटर पर रखा गया है. (Video Credit; ETV BHARAT) सोनम के पिता बोले- बेटी निर्दोष, झूठ बोल रहे मेघालय के सीएम: सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का कहना है कि मेघालय के सीएम इस मामले को लेकर झूठ बोल रहे हैं. उनकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए. मुझे यकीन है कि सीएम भी झूठ बोल रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जल्द से जल्द वहां सीबीआई भेजनी चाहिए. यह भी कहते हैं कि सोनम ने अपने भाई गोविंद को फोन किया, जिन्होंने मुझे बताया कि सोनम को गाज़ीपुर में एक ढाबे पर पाया गया है. मेरी सरकार से अपील है कि वह इसकी सीबीआई जांच कराए. मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है. उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की. मुझे 100% यकीन है कि मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल है. मैंने राजा रघुवंशी के परिवार से बात नहीं की है. सोनम और राजा एक-दूसरे को पहले से नहीं जानते थे. मेघालय पुलिस रात 2 बजे के आसपास सोनम से बात नहीं कर पाई है. इस मामले में सोनम को फंसाने की कोशिश की जा रही है. गाजीपुर के ढाबे पर मिली सोनम. (Etv Bharat) खुद गाजीपुर पहुंची बेटी: सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह कहते हैं कि मेरी बेटी निर्दोष है. मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है. वह ऐसा नहीं कर सकती. मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर पाया हूं. मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी.मेरी बेटी अपने आप ही ग़ाज़ीपुर पहुंची. उसे मेघालय में गिरफ्तार नहीं किया गया. हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की सोच रहे थे. मेघालय पुलिस कहानियां बना रही है, पुलिस स्टेशन (मेघालय में) के सभी अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे. मेघालय के सीएम ने हत्या की पुष्टि की: मेघायल के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगकल संगमा ने मामले के खुलासे की पुष्टि की है. कॉनराड कोंगकल संगमा ने अपने 'X' हैंडल पर ट्वीट कर कहा है- राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिसन ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला सोनम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है और 1 अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है. मेघालय सीएम ने ट्वीट कर बताया कि सोनम समेत 4 लोग राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी है. इसी ढाबे पर मिली सोनम. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोनम ने दी थी सुपारी: मेघालय डीजीपी स्मति इदाशीशा नोंग्रांग ने आशंका जताई है कि सोनम रघुवंशी ने पति की हत्या कराने के लिए किलर हायर किया था. मेघालय डीजीपी के मुताबिक, सोनम रघुवंशी ने ही पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराने के लिए सुपारी दी थी. यह भी कि मर्डर को सोनम ने ही प्लान किया था और उसके साथ 3 पुरुष इसमें शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. वीडियो में संदिग्ध पाई गईं सोनम की गतिविधियां: मेघालय पुलिस ने जांच में कई तथ्यों पर काम किया. इसी बीच सोनम और राजा का एक और वीडियो भी सामने आया. स्कूटी से घूमने निकले सोनम और राजा काफी देर तक एक होटल के सामने नजर आ रहे थे. इस दौरान भी सोनम की गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही थीं. वहीं लोकल लोगों और गाइड ने दावा किया था कि इंदौर से आए हनीमून कपल के साथ 3 और लोग भी थे. अब पति की लाश मिलने के 7 दिन बाद सोनम रघुवंशी मिल गई है. 11 मई को हुई थी शादी, 20 को शिलांग पहुंचा था कपल: सोनम और राजा की शादी 11 मई 2025 को हुई थी. 20 मई को दोनों हनीमून मनाने मेघालय पहुंचे. इस जोड़े का 25 मई को परिवार से आखिरी बार संपर्क हुआ था. इसके बाद से ही दोनों के फोन बंद आ रहे थे. कपल ने जो स्कूटी किराए पर ली थी, वह सोहरारिम में लावारिस हालत में मिली थी. 2 जून को वेई सॉडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा-गला शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया. हालांकि सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जिससे परिवार को अपहरण और तस्करी तक की आशंका होने लगी थी. जब मामले ने तूल पकड़ा: हनीमून कपल के लापता होने की खबर पूरे देश में फैल गई. आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए. सोनम के परिजनों का आरोप था कि शिलांग में तलाश कर रहे भाई गोविंद रघुवंशी लगातार धमकियां मिल रही हैं. सोनम के परिजनों ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए. मामले में शिवराज सिंह की इंट्री: 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिल गया. उधर, सोनम की तलाश में उसके भाई गोविंद शिलांग में ही थे. 7 जून को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी फोन पर बहन की तलाश कर रहे गोविंद से बातचीत की. शिवराज ने सोनम के भाई को आश्वासन दिया कि वे असम सरकार के मुख्यमंत्री से बात कर सोनम को जल्द तलाशने को लेकर बात करेंगे. इस क्रम में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सोनम और राजा के घर पर पहुंच गए. इस दौरान उन्होंने परिजनों से बातचीत की और शोक व्यक्त किया. जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के चीफ सेकेट्री से भी बात की और सीबीआई की जांच से मध्य प्रदेश के चीफ सेकेट्री को अवगत करवाया. सोनम, जिस पर पति राजा की हत्या का है आरोप. (Photo Credit; ETV Bharat) सोनम के पिता ने कहा था- मिल रहीं धमकियां: सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का कहना था कि "सोनम का अपहरण हुआ है और राजा का मर्डर कर दिया है. शिलांग में बेटा गोविंद सोनम को ढूंढने के लिए गया है लेकिन जिस होटल में राजा और सोनम रुके हुए थे, उस होटल संचालक के द्वारा गोविंद को धमकी दी जा रही है. होटल संचालक के द्वारा गोविंद को धमकी दी गई है कि आप यहां पर आकर हमारे क्षेत्र को बदनाम कर रहे हो. वहीं सोनम के पिता ने देवी सिंह ने जिस झोपड़ी में दंपति ने आखिरी बार चाय पी थी वह झोपड़ी वाला भी वहां से लापता है." पिता ने उठाए थे सवाल: सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने जांच को लेकर कई सवाल उठाए. कहना था कि सोनम के पास 2 मोबाइल और दामाद के पास 2 मोबाइल थे, सिर्फ एक मोबाइल राजा का टूटा हुआ मिला, वह भी राजा की बॉडी से 10 फीट दूर लेकिन 3 मोबाइल अभी भी गायब हैं. यदि शिलांग पुलिस 3 गायब हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर ले तो इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है. साथ ही सफेद शर्ट राजा और सोनम दोनों पहने हुए थे. यदि सोनम की सफेद शर्ट वहां पर मिली है तो फिर राजा की शर्ट कहां गई. साथ ही रेनकोट 2 खरीदे गए एक रेनकोट मिला तो दूसरा रेनकोट कहां है. ऐसे कई सवाल हैं जिस पर शिलांग पुलिस जांच नहीं कर रही है." सोनम पति राजा के साथ. (Photo Credit; ETV Bharat) राजा ने भाई ने शिलांग पुलिस पर लगाए थे आरोप: मृतक राजा के भाई विपिन ने आरोप लगाए थे कि शिलांग पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है. जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें एक युवक मुंह पर मास्क लगाकर दंपति पर लगातार नजर आ रहा है. आशंका है कि यही युवक दोनों का पीछा कामख्या माता मंदिर से कर रहा है और संभवत दंपति के गायब होने में इसी का हाथ है. शिलांग पुलिस को इसी युवक को पकड़कर इससे पूछताछ करनी चाहिए. सीएम मोहन यादव ने भी दिया था दिलासा: इस मामले में सीएम मोहन यादव ने भी पूरा जोर लगा दिया. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने का आग्रह किया था. सीएम ने रघुवंशी परिवार को भरोसा दिलाया था कि सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. सोनम के घरवालों ने कहा कि सोनम जीवित है और उसका अपहरण कर लिया गया है. कई अनसुलझे सवाल: इस पूरे मामले में कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है. सवाल ये कि आखिर वो कौन है, जिसके लिए सोनम ने पति की हत्या करवा दी? मर्डर की प्लानिंग कब रची गई, क्या यह शादी से पहले की ही प्लानिंग थी? पति की हत्या कराने के बाद सोनम कहां रही? मेघालय से सोनम गाजीपुर कैसे पहुंच गई? यह भी पढ़ें: आगरा से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर गिरफ्तार, राजस्थान के व्यापारी से मांगी थी दो करोड़ की रंगदारी

