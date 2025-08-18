सफाईकर्मियों को मिली राहत, मंत्री संग अफसर झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे

इंदौर: स्वच्छ शहर इंदौर में साल में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन शहर के सभी सफाईकर्मी छुट्टी लेकर "गोगा नवमी" मानते हैं और उनके स्थान पर शहर के वीआईपी से लेकर सामान्य लोग सफाई का मोर्चा संभालते हैं. इस कड़ी में सोमवार को नगरीय प्रशासन मंत्री, महापौर और सांसद, कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी झाड़ू लगाते नजर आए.

झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश

दरअसल, हर साल की तरह इस साल भी इंदौर में वीर गोगादेव के जन्मोत्सव के मौके पर "गोगा नवमी" मनाई गई. पर्व के दूसरे दिन नगर निगम की ओर से सफाईकर्मियों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है. ऐसी स्थिति में शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए शहर के सामान्य लोगों से लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी न केवल अपने परिसर को साफ करते बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर सफाई कार्यक्रम में शामिल होते हैं.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अधिकारी संग सड़क की सफाई करते हुए (ETV Bharat)

स्वच्छताकर्मी की जगह मंत्री और अफसरों ने लगाए झाड़ू

सोमवार को राजवाड़ा सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाईकर्मियों के सम्मान में जनभागीदारी से महा सफाई अभियान चलाया गया. राजवाड़ा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया. इस दौरान उनके साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा शहर के विभिन्न वार्डों और क्षेत्र में भी कई संगठन और एनजीओ संस्था ने अपने-अपने क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया.

प्रत्येक वर्षों की तरह इस साल भी वीर गोगादेव के जन्मोत्सव "गोगा नवमी" के दूसरे दिन सोमवार (18 अगस्त) को सफाईकर्मियों के अवकाश के दौरान शहर के सभी वार्डों, प्रमुख बाजारों और मुख्य क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया. इसी प्रकार शहर के तमाम वार्डों में स्वच्छता महा अभियान स्थानीय पार्षदों के नेतृत्व में चलाया गया. इस महा अभियान में विभिन्न संगठनों, रहवासियों के साथ ही निगम अधिकारियों ने सहयोग दिया.