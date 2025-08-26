इंदौर : महू स्थित सैन्य छावनी में आयोजित रण संवाद 2025 में तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (Combined Defence Services) के जनरल अनिल चौहान ने कहा है "दुनियाभर में तेजी से विकसित होती युद्धक प्रणाली और शस्त्र टेक्नोलॉजी का सामना भारतीय सेना आत्मनिर्भरता और संयुक्त युद्ध अभ्यास के जरिए कर सकेगी. हर युद्ध में विभिन्न संसाधनों के जरिए युद्ध में जीत हासिल की जा सकती है."

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से मिलेगी युद्ध में जीत

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भविष्य के युद्धों में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी सैन्य क्षेत्रों में त्वरित और निर्णायक संयुक्त प्रतिक्रिया का आह्वान किया. उन्होंने कहा "भविष्य के युद्धक्षेत्र, सेवा सीमाओं को नहीं पहचानेंगे." उन्होंने 'युद्ध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव' विषय पर युद्ध, युद्धकला और युद्ध संचालन पर अपनी तरह के पहले त्रि-सेवा सेमिनार ‘रण संवाद’ में मुख्य संवाद के दौरान कहा "रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और एकीकृत लॉजिस्टिक्स ही आगामी युद्धों में विजयी की कुंजी साबित होंगे."

रण संवाद 2025 में तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारी (ETV BHARAT)

सुदर्शन चक्र का महत्व बताया

सीडीएस अनिल चौहान ने दोहराया " संयुक्त युद्ध अभ्यास भारत के सैन्य क्षमता के परिवर्तन का आधार है. संयुक्त युद्ध अभ्यास का विस्तार करने के साथ इसके ऑपरेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और क्वांटम जैसी निरंतर विकसित हो रही तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है." एक मज़बूत नागरिक-सैन्य एकीकरण के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र (भारत का अपना लौह गुंबद) विकसित करने के महत्व और प्रतिबद्धता पर बल दिया, जो 'ढाल और तलवार' दोनों का काम करेगा.

आधुनिक तकनीक पर विश्लेषण जरूरी

सीडीएस ने कहा "भविष्य के युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्षमताओं का विकास आवश्यक है." सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कौटिल्य का हवाला देते हुए कहा "भारत प्राचीन काल से ही विचारों और ज्ञान का स्रोत रहा है. हालांकि भारतीय युद्धों के विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण या रणनीति पर अकादमिक चर्चा का बहुत कम साहित्य उपलब्ध है. युद्ध, नेतृत्व, प्रेरणा, मनोबल और तकनीक के विभिन्न आयामों पर गंभीर शोध किए जाने की आवश्यकता है."

महू स्थित आर्मी वर कॉलेज में आयोजित रण संवाद 2025 (ETV BHARAT)

भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना होगा

सीडीएस ने कहा "भारत को सशक्त, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित बनना होगा और यह तभी संभव है जब सभी भविष्य के लिए तैयार सेनाओं के निर्माण में सामूहिक रूप से भाग लें. रण संवाद का उद्देश्य वास्तविक अभ्यासकर्ताओं के लिए एक मंच तैयार करना है, विशेष रूप से युवा और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए जो तकनीकी प्रगति से अवगत हैं. उनके विचारों को सुनने की आवश्यकता है ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जहां नए विचारों के बीच सामंजस्य और सद्भाव, सैन्य-कर्मियों द्वारा प्रदान किए गए अनुभव के साथ सह-अस्तित्व में रह सके."

अंतिम दिन सेमिनार को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह

गौरतलब है महू के आर्मी वॉर कॉलेज में चल रही दो दिवसीय संगोष्ठी में सेवारत सैन्य पेशेवरों को रणनीतिक संवाद के अग्रभाग में लाया जाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे और अंतिम दिन पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे. इस दौरान कुछ संयुक्त सिद्धांत और प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य एवं क्षमता रोडमैप भी जारी किए जाएंगे.