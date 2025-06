ETV Bharat / state

पिकनिक स्पॉट बनी इंदौर मेट्रो, ट्रेन भर के फ्री यात्रा कर रहे हजारों लोग - INDORE METRO FREE SERVICE

पिकनिक स्पॉट बना इंदौर मेट्रो ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 3, 2025 at 9:30 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 11:14 AM IST 3 Min Read

इंदौर: शहर में लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई मेट्रो ट्रेन में यात्रा के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है. बूढ़े, बच्चे और महिलाएं इन दिनों मेट्रो का सफर कर इसे पिकनिक की तरह मना रहे हैं. पहले हफ्ते निशुल्क चल रही मेट्रो में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग सफर कर रहे हैं. रविवार को लोगों ने मेट्रो को पिकनिक स्पॉट बना डाला, जहां सुबह से शाम तक 26 हजार से अधिक लोगों ने फ्री सवारी की. एक दशक बाद मेट्रो ट्रन का सपना पूरा 12 साल पहले इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी. अब शहर में लगभग 6 किलोमीटर तक मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ है. इसमें येलो लाइन का सुपर कॉरिडोर गांधीनगर स्टेशन, सुपर कॉरिडोर नंबर 6 से लेकर सुपर कॉरिडोर नंबर 3 तक के स्टेशन शामिल हैं. अन्य फेज का अभी काम चल रहा है.

Last Updated : June 3, 2025 at 11:14 AM IST