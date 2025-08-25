ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मानसिक रोगियों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी, डॉक्टर उतने ही घटे - MADHYA PRADESH MENTAL PATIENTS

मध्य प्रदेश के झाबुआ, बुरहानपुर और झाबुआ जिले के किसी सरकारी और निजी अस्पताल में मनोरोग चिकित्सक नहीं. ऐसे कई और अस्पताल हैं.

Madhya pradesh mental patients
मध्य प्रदेश में मानसिक रोगियों के डॉक्टरों की संख्या घटी (ETV BHARAT)
इंदौर : मध्य प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सरकारी दावे कागजी साबित हो रहे हैं. कई जिले ऐसे हैं, जहां ना तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और न ही डॉक्टर. हाल ही में एमजीएम कॉलेज के सर्वे में खुलासा हुआ है "झाबुआ, अलीराजपुर और बुरहानपुर ऐसे जिले हैं जहां अस्पतालों में कोई भी मनोरोग विशेषज्ञ नहीं है. इन तीनों जिलों के लोगों को मानसिक रोगों के के इलाज के लिए इंदौर और अन्य जिलों के डॉक्टर पर निर्भर रहना पड़ता है." एक तरफ मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है तो इसका इलाज करने वाले डॉक्टर अस्पतालों में कम होते जा रहे हैं.

एक लाख की आबादी पर एक मनोरोग चिकित्सक आवश्यक

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक "1 लाख की आबादी पर 03 मनोरोग चिकित्सकों का होना जरूरी है." इसके उलट मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि इंदौर संभाग के बुरहानपुर, झाबुआ और अलीराजपुर के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में एक भी मनोरोग चिकित्सक उपलब्ध नहीं है. इन तीनों जिलों आबादी क्रमशः 7,57,848 लाख 10,25,048 और 7,28999 है, जो मनोरोग संबंधी बीमारियों के इलाज से वंचित है. इस मामले को लेकर हाल ही में एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने सर्वे किया.

Madhya pradesh mental patients
इंदौर एमजीएम का सर्वे (ETV BHARAT)

जिन जिलों में मनोरोग चिकित्सक हैं, उन पर लोड ज्याादा

एमजीएम डीन डॉ. अरविंद घंगोरिया के नेतृत्व में मनोरोग चिकित्सक वीएस पाल द्वारा जिओ लोकेशन मैपिंग आधार पर जब प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में मनोरोग चिकित्सक की उपलब्धता की पड़ताल की गई तो पता चला इंदौर में 63 मनोरोग चिकित्सक उपलब्ध हैं, जबकि धार में एक, खरगोन में दो, खंडवा में 4 और बड़वानी में एक मनोरोग चिकित्सक मौजूद है, जो जनसंख्या के मान से एक परसेंट भी नहीं है. इंदौर संभाग में भी डॉक्टर की उपलब्धता की स्थिति को सर्वे के रूप में सार्वजनिक किया गया है.

मध्य प्रदेश में 400 मनोरोग चिकित्सक की जरूरत

इस सर्वे को स्टेट सायकेट्री कॉन्फ्रेंस में अवार्ड दिया गया है. वहीं जल्द इसे जनरल ऑफ आफ सायकेट्री में प्रकाशित भी किया जाएगा. एमजीएम कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया बताते हैं "इस स्थिति पर नियत्रण के लिए कम से कम 400 मनोरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना और करनी होगी. इसके अलावा तेली मानस हेल्पलाइन के जरिए इलाज की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा, तभी ग्रामीण अंचल के जरूरतमंद लोगों को मानसिक रोगों का इलाज उपलब्ध हो सकेगा."

मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मनोरोगी

वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक "मध्य प्रदेश में हर चौथा व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार है. इस हिसाब से मध्य प्रदेश में लगभग दो करोड़ लोग मानसिक रोग से ग्रसित माने जाएंगे." जानकार बताते हैं कि मनोरोगियों की संख्या में इजाफा कोविड के बाद भी ज्यादा देखने में आया है. सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बदलाव कोविड के दौरान देखा गया. इस वजह से इसके रोगियों में 40% की बढ़ोतरी सामने आई है.

ख़ास ख़बरें

