इंदौर महापौर के बेटे ने उड़ाया गर्दा, मंच से मोदी सरकार पर करारे तंज, ठहाके लगाते रहे मोहन यादव

इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में महापौर के बेटे संघमित्र भार्गव ने ऐसा भाषण दिया, जिसकी गूंज इंदौर से भोपाल के बाद दिल्ली तक पहुंची.

Indore Mayor son speech
वाद-विवाद प्रतियोगिता में संघमित्र भार्गव के भाषण (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 4:24 PM IST

इंदौर : इंदौर के महापौर और बीजेपी नेता पुष्य पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव के भाषण सोशल मीडिया पर छाए हैं. संघमित्र ने गुरुवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता में डेली कॉलेज की ओर से भाग लिया. संघमित्र ने इस दौरान मोदी सरकार की घोषणाओं और हकीकत पर करारे वार किए. आंकड़ों के साथ जोशीले भाषण सुन मंच पर मौजूद महापौर के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पहले तो चौंके लेकिन जैसे-जैसे भाषण की रफ्तार आगे बढ़ी तो ठहाके लगाकर हंसने लगे. इस दौरान पूरा हॉल तालियों से गूंजता रहा.

महापौर के बेटे ने खोल दी रेलवे की पोल

इंदौर महापौर के बेटे संघमित्र भार्गव ने विपक्ष की ओर से भाषण में कहा "देश में रेलवे का विकास सिर्फ कागजों में हो रहा है. बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए गए लेकिन बुलेट ट्रेन सिर्फ वादाखिलाफी की रफ्तार से दौड़ रही है. 10 साल में 20,000 लोग मारे गए. इसलिए लोग अब रेलवे के सफर के दौरान दुर्घटना नहीं होने की दुआ मांगते हैं. रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा का पैसा डायवर्ट कर दिया और केंद्र सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास. लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जनता का विनाश हो रहा है और सत्ताधारियों का विकास. रेलवे में वेटिंग लिस्ट तो इतनी लंबी है कि लोग टिकट लेने के बाद भी यात्रा नहीं कर पाते."

इंदौर महापौर के बेटे संघमित्र भार्गव का भाषण (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने संघमित्र को पुरस्कार देकर दुलार किया

महापौर के बेटे संघमित्र के भाषण के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मैदान संभाला. मुख्यमंत्री ने कहा "देश में रेलवे का विकास भाजपा सरकार की देन है, जबकि कांग्रेस ने रेलवे का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी." इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महापौर की भी अपने ही अंदाज में चुटकी ली. मुख्यमंत्री ने कहा "इस तरह की वाद-विवाद प्रतियोगिताओं से अच्छे वक्ता सामने आते हैं." जब पुरस्कार वितरित करने की बारी आई तो ओजस्वी भाषण देने वाले संघमित्र को मुख्यमंत्री ने दुलार किया और साथ में फोटो खिंचवाई.

Indore Mayor son speech
इंदौर महापौर के बेटे ने दिए आंकड़ों के साथ जोशीले भाषण (ETV BHARAT)
भाषण के बाद संघमित्र भार्गव को पुरस्कार (ETV BHARAT)

वहीं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और इंदौर जिले के तमाम बीजेपी नेताओ के बीच जिस तरह महापौर के पुत्र संघमित्र ने भाषण दिए, इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी संघमित्र को एक अच्छा वक्ता बताया.

बेटे के भाषण के बाद बचाव में उतरे इंदौर महापौर

Indore Mayor son speech
मुख्यमंत्री ने संघमित्र को पुरस्कार देकर दुलार किया (ETV BHARAT)

वहीं, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से कहा "शहर में समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिताएं और मॉक पार्लियामेंट जैसे आयोजन होते रहते हैं, जिनमें छात्र खुलकर अपने सुझाव और विचार रखते हैं. ऐसे में उनके पुत्र के वक्तव्य को कांग्रेस जानबूझकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है."

महापौर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा "कांग्रेस खेल में राजनीति करती है और राजनीति को खेल समझती है. यही कारण है कि कांग्रेस का निर्माण नहीं बल्कि विसर्जन हो रहा है." उन्होंने साफ किया "यह कार्यक्रम शैक्षणिक था और इसे राजनीति से जोड़ना गलत है." वहीं, बताया जाता है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे का भाषण सुना है. संभावना है कि रेल मंत्रालय इस बारे में अपना बयान जारी कर सकता है.

