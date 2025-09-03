इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर के भाव में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. टमाटर के भाव गिरने से नगर वासियों में खुशी है. अचानक से टमाटर के रेट गिरने के पीछे महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र से भारी मात्रा में इंदौर की सब्जी मंडी में टमाटर का आना बताया जा रहा है. हाल के दिनों में टमाटर इंदौर की सब्जी मंडी में 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा था. वह टमाटर आज की तारीख में 20 रुपए किलो में बिक रहा है.

टमाटर के गिरे दाम

चोइथराम स्थित देवी अहिल्या बाई फल और सब्जी मंडी में इन दिनों महाराष्ट्र, मालवा, निमाड़ से टमाटर की भारी आवक हो रही है. जिसके चलते कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. ऐसे में आम जनता को महंगाई से राहत मिल रही है. थोक मंडी में टमाटर के अलावा हरी मिर्च, आलू-प्याज और लहसुन के दाम भी नीचे रहे है.

महाराष्ट्र, निवाड़-मालवा से टमाटर की बढ़ी आवक (ETV Bharat)

20 रुपए में बिक रहा टमाटर

टमाटर व्यापारी कमलेश गोयल ने बताया कि "थोक मंडी में भारी मात्रा में टमाटर की आवक जारी है. इसका असर बुधवार को दिखाई दिया. मंडी में 10,000 कैरेट से अधिक टमाटर आने के कारण जो टमाटर कुछ दिन पूर्व 90 रुपए किलो बिक रहा था, आज मंडी में उसी टमाटर की कीमत 20 रुपए प्रति किलो है." व्यापारियों का कहना है कि "मालवा निमाड़ में भी इन दिनों भारी मात्रा में टमाटर का उत्पादन हो रहा है. वहीं मौसम खुला होने के कारण खेतों से टूटकर टमाटर आसानी से मंडी तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे बाजार में टमाटर की भरमार हो गई है. इसका सीधा असर टमाटर के रेट पर पड़ा है."

20 रुपए में बिक रहा टमाटर (ETV Bharat)

किसानों को लग सकता है झटका

कमलेश गोयल ने कहा, "टमाटर ज्यादा दिन तक रखने वाली सब्जियों में से नहीं है. ज्यादा दिन रखने पर खराब हो जाता है. इसलिए टमाटर को तत्काल बेचना होता है. यही वजह है कि आज टमाटर 20 किलो के हिसाब से बिक रहा है. आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतें आवक पर निर्भर करेगी, लेकिन जिस तरह अचानक से टमाटर की कीमतों में कमी आई है. उस कारण किसानों को काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा है."