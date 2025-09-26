ETV Bharat / state

दो मंजिल से गिरते ही शरीर के आर पार हुए 3 सरिए, डॉक्टर्स ने ऐसे बचाई गरीब मजदूर की जान

देवरिया उत्तरप्रदेश निवासी नितेश जायसवाल (25) इंदौर में रोजी-रोटी चलाने पिछले 4 वर्ष से सैन्टिंग का कार्य कर रहा है. 20 सितम्बर की दोपहर 4 बजे रोजाना की तरह फिनिक्स मॉल के सामने वह सैन्टिंग के कार्य में जुटा था. इसी दौरान दूसरी मंजिल से पैर फिसलने से नितेश नीचे गिर गया. इस दौरान नीचे कॉलम डाले जा रहे थे, जिसके खड़े सरिये नीतेश के शरीर के आर पार हो गए.

इंदौर : शहर के एम वाय अस्पताल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है. हाल ही में यहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी जब दो मंजिल ऊपर से एक मजदूर खड़े लोहे के सिरयों पर गिर गया था. ये लोहो के सरिए मजदूर के शरीर के आरपार हो गए थे. बावजूद इसके डॉक्टरों की टीम ने त्वरित इलाज करते हुए मजदूर की जान बचा ली.

मजदूर के पेट से निकाले गए सरिये और डॉक्टर्स की टीम (Etv Bharat)

तीन सरिये हुए शरीर के आर-पार

सरिये पर गिरते ही एक कॉलम के तीन सरिये उसके पेट के आर पार हो गए, ऐसी स्थिति में पीड़ित को उठाना मुश्किल हो गया. इसके बाद उसके शरीर को रस्सियों से बांधा गया और इलेक्ट्रिक कटर से जैसे-तैसेे सरिया काटना पड़ा. इसी हालत में फंसे हुए सरियों के साथ उसे एंबुलेंस से एमवाय अस्पतााल लाया गया.

बेहद जटिल ऑपरेशन कर बचाई जान

मजदूर की गंभीर हालत को मद्देनजर सीनियर चिकित्सकों की टीम ने तत्काल उसकी जांच की. इस दौरान डॉ. सुदर्शन ओडिया की टीम ने तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, मरीज को तुरंत भर्ती करके फ्लूड्स और खून चढ़ाया गया और आपातकालीन सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में लाया गया. ऑपरेशन के दौरान सरियो के कारण एक लीटर खून जो पेट में जमा हुआ था, उसे निकाला गया और सावधानीपूर्वक एक-एक करके तीनों सरियों को निकाला गया.

डॉक्टर्स की टीम के साथ मरीज (Etv Bharat)

5 दिन तक मरीज की लगातार की गई निगरानी

डॉक्टर्स के मुताबिक सरियों के कारण बड़ी आंत, छोटी आंत और आंत व पेट की झिल्ली में तीन जगह छेद हो गया था, जिसे ऑपरेशन के दौरान टांके लगाकर ठीक किया गया. ऑपरेशन के दौरान पता चला कि सरियों के रीड़ की हड्डी और कूल्हे की हड्डी से भी आर पार जाने के कारण फ्रेक्चर हो गया था और इसका भी इलाज किया गया. 5 दिन मरीज का एमवाय अस्पताल के आईसीयू में 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में गहन इलाज किया गया और आज 5 दिन बाद मरीज को स्टेबल कंडीशन में जनरल वार्ड शिफ्ट किया गया.

थोड़ी सी देर में जा सकती थी जान

जनरल सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार शुक्ल ने बताया, '' यदि समय पर मरीज का इलाज नहीं किया होता तो मरीज की जान जाना निश्चित था. प्राइवेट अस्पताल मे इस ऑपरेशन का कम से कम 4 से 5 लाख का खर्चा बताया गया था जो की एम वाय अस्पताल में निशुल्क किया गया और मरीज की जान बचाई गई. इस जटिल सर्जरी को प्रोफेसर डॉ. सुदर्शन ओडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संजय कुमार महाजन, डॉ. सतीश वर्मा, डॉ. यश अग्रवाल, डॉ अभिनय सोनी, डॉ अर्पित तिवारी, डॉ ध्रुवसिंह गोहिल की टीम ने सफलता पूर्वक सम्पन्न किया.