1 करोड़ 80 लाख राम नाम के साथ आकार लेगा धनुष, पितृ पर्वत पर हनुमानजी के साथ होगा शुषोभित
इंदौर के पितृ पर्वत पर स्थापित होगा 51 फीट का धनुष, उसके अंदर होगी 11000 नाम राम लिखी पुस्तकें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 2:00 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश का इंदौर आर्थिक शहर होने के साथ सफाई और खान-पान के बाद रिकॉर्ड बनाने भी ऊपर रहता है. आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में जुटे रहने वाले इंदौर शहर में अब दुनिया का सबसे बड़ा धनुष तैयार किया जा रहा है. इस धनुष में 11000 राम नाम लिखी पुस्तकों का समावेश होगा. जिनमें 1 करोड़ 80 लाख बार राम नाम लिखे जाने के बाद धनुष को भव्य आकार दिया जाएगा.
इंदौर पितृ पर्वत पर नजर आएगा धनुष
इंदौर शहर के पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद पितृ पर्वत पर विराजित हनुमान प्रतिमा के साथ अब धनुष भी नजर आएगा. दीपावली के अवसर पर इंदौर में अयोध्या नगरी की थीम पर अयोध्या महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन के मुख्य आकर्षण के बतौर यहां 51 फीट ऊंचा धनुष तैयार हो रहा है. अयोध्या महोत्सव फाउंडेशन द्वारा 11 और 12 अक्टूबर को गांधी हॉल में आयोजित इस महोत्सव के अवसर पर धनुष का अनावरण किया जाएगा.
51 फीट ऊंचा होगा धनुष, लिखा होगा राम नाम
आयोजन समिति के मुताबिक विश्व का सबसे ऊंचा खड़ा धनुष (51 फीट) ऊंचा होगा. जिसका वजन डेढ़ टन रहेगा. लोहे के अलावा विशेष PVC शीट से तैयार होगा. धनुष में 11,000 "राम नाम लिखी जाने वाली पुस्तकों का समावेश किया जा रहा है. प्रत्येक पुस्तक में 1888 बार राम नाम लिखा गया है. जो सैकड़ों लोगों में वितरित की गई है. जिसमें हर राम भक्त राम नाम लिख कर देगा. इसके बाद यही पुस्तक धनुष के निर्माण के दौरान उपयोग होगी.
धनुष का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी
आयोजकों के मुताबिक धनुष केवल एक आकृति नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और श्रीराम नाम की शक्ति का जीवंत प्रतीक होगा. गांधी हॉल परिसर में यह विशाल 'धनुष' सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा और इसका विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराने का दावा भी किया जाएगा. तीन दिन के इस आयोजन के बाद धनुष को पितृ पर्वत पर हनुमान जी की प्रतिमा के साथ स्थापित किया जाएगा. जो पितृ पर्वत पर अपनी तरह का नया आकर्षण भी होगा. इस कार्यक्रम के दौरान रामायण के सातों कांड मंच पर जीवंत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे.