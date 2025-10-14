ETV Bharat / state

इंदौर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल

इंदौर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हाहाकार. ट्रॉली में सारे मजदूर थे, सोयाबीन कटाई कर घर जा रहे थे. सभी 25 घायल अरविंदो अस्पताल में.

Indore road accident
इंदौर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 की मौत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 11:05 AM IST

इंदौर : इंदौर के चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से इसमें सवार 28 से अधिक लोग घायल हो गए. इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई. घायलों को इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल पहुंचाया गया. हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच पुलिस और प्रशासन कर रहा है. इस मामले में कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया और घायलों को समुचित इलाज देने के निर्देश दिए.

हादसे में गंभीर घायलों में से 3 ने दम तोड़ा

ये सड़क हादसा इंदौर के चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र में हुआ, ये इलाका इंदौर से सटे सांवेर में पड़ता है. यहां के ग्रामीण एक किसान के खेत पर सोयाबीन की फसल काटने के लिए गए हुए थे. जब देर शाम को सभी किसान खेत से वापस एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली एक मोड़ पर पलट गई. ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे 28 से अधिक लोग नीचे गिर गए. घटनास्थल पर ही जानीबाई और कमलाबाई की मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय अर्पिता को इलाज के लिए जब इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल लेकर आए, इस दौरान उसकी मौत हो गई.

घायलों के देखने इंदौर कलेक्टर पहुंचे (ETV BHARAT)

घायलों का इलाज अरविंदो अस्पताल और सांवेर में

इस हादसे में 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल के साथ ही के सांवेर हॉस्पिटल में किया जा रहा है. घायलों को देखने के लिए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा भी अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को घायलों का उचित इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. किसकी लापरवाही से हादसा हुआ, इसकी जांच करने के निर्देश भी इंदौर कलेक्टर ने दिए.

सभी घायलों का इलाज सरकार कराएगी

जल संसाधान मंत्री तुलसी सिलावट भी अस्पताल घायलों को देखने पहुंचे. तुलसी सिलावट सांवेर विधानसभा सीट से ही विधायक हैं. तुलसी सिलावट ने कहा "घटना दुखद है. घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी. सभी घायलों का इलाज सरकार कराएगी. सभी पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है."

