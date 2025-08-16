इंदौर: भारतीय सेना में शौर्य और अतुलनीय पराक्रम के लिए दिया जाने वाला गैलंट्री अवॉर्ड महू के रहने वाले राहुल दत्ता को दिया जाएगा. राहुल दत्ता मध्य प्रदेश के पहले सैन्य अधिकारी हैं, जिन्हें सेना का गैलंट्री मेडल लगातार दूसरी बार मिलने जा रहा है. इस साल यह सम्मान प्राप्त करने वाले मेजर राहुल दत्ता मध्य प्रदेश के इकलौते जवान हैं. वे देश के अलग-अलग हिस्सों में कई आतंकियों को मार गिरा चुके हैं.

पहले भी मिल चुका है गैलंट्री अवॉर्ड

मेजर राहुल दत्ता को इस साल दूसरी बार सेना का गैलंट्री अवॉर्ड मिलने जा रहा है. इससे पहले साल 2021 में उन्हें गैलंट्री अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है. उनको यह सम्मान साल 2020 में असम के जंगल में आमने-सामने की मुठभेड़ में एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराने पर दिया गया था. उस समय राहुल दत्ता असम राइफल में मेजर के पद पर पदस्थ थे. फिलहाल मेजर राहुल दत्ता कश्मीर के कुपवाड़ा में पदस्थ हैं.

मध्य प्रदेश का जाबाज शेर राहुल दत्ता (ETV Bharat)

2 आतंकियों को किया था ढेर

इस बार उन्हें यह सम्मान पीओके में आतंकी को मार गिराने के लिए दिया जा रहा है. दरअसल, पूरी कहानी ऐसी है कि पीओके से भारत में आतंकवादियों के घुसपैठ की जानकारी मिली थी. इसी घुसपैठ को रोकने के लिए मेजर राहुल दत्ता 18 जुलाई 2024 को 13 हजार फीट की ऊंचाई पर एक जोखिम भरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया था. इस दौरान वे हुलिया बदलकर 24 घंटे तक पीओके के जंगलों में घात लगाकर बैठे थे. तभी उन्होंने घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को आमने-सामने के मुठभेड़ में मार गिराया था. उनके शौर्य साहस और वीरता के लिए एक बार फिर से सेना के गैलंट्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है.

एमपी से इकलौते गैलंट्री अवॉर्ड विजेता

79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 127 वीरता और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी है. जिनमें मेजर राहुल दत्ता प्रदेश के इकलौते जवान हैं, जिन्हें गैलंट्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है. फिलहाल राहुल दत्ता कुपवाड़ा के राष्ट्रीय राइफल्स में मेजर हैं. उन्हें दोबारा गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, इसलिए उन्हें बार टू सेना मेडल दिया जाएगा. इस वर्ष देश के 2 जवानों को इस कैटेगरी में सम्मानित किया जा रहा है. उसमें से एक का नाम राहुल दत्ता है, जो महू के रहने वाले हैं और उनके पिता भी सेना में सूबेदार थे.