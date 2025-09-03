ETV Bharat / state

इंदौर में चूहा काटने से घायल दूसरी बच्ची की मौत, MY अस्पताल प्रबंधन ने मानी लापरवाही - MY HOSPITAL RAT BITE CASE

इंदौर एमवाय अस्पताल में चूहे से कुतरे गए दूसरे नवजात की मौत, दो दिन में दोनों बच्चों ने गंवाई जान, अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल.

इंदौर MY चूहे के कुतरने के बाद दूसरे नवजात ने तोड़ा दम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025

Updated : September 3, 2025

इंदौर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े महाराजा यशवंतराव अस्पताल में चूहे से कुतरे गए दोनों नवाजतों की 2 दिनों में मौत हो गई. सोमवार को एक चूहे ने दो बच्चों के हाथ कुतर दिए थे. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. घटना के बाद मंगलवार को एक नवजात की मौत हो गई थी. वहीं आज यानि बुधवार को दूसरे नवजात ने भी दम तोड़ दिया, हालांकि अस्पताल प्रशासन दूसरे नवजात के मौत की वजह दूसरी बिमारी बता रहा है.

इधर इस घटना से नाराज स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल अधीक्षक को नोटिस दिया है. साथ ही इस घटना को घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना मामला करार दिया है.

MY अस्पताल ने बताई बच्ची की मौत की वजह

दरअसल, दोनों बच्चियों को चूहे से कुतरे जाने के बाद पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एनआईसीयू में भर्ती कराया गया था. इसके बाद से ही दोनों बच्चियों की हालत में सुधार नहीं था. एमवा अस्पताल के उप अधीक्षक डॉ जितेंद्र वर्मा ने बताया कि बुधवार को जिस बच्ची की मौत हुई है, उसकी मौत का कारण जन्मजात कंजेटियल अनोमालीज बीमारी है. उसकी आंतों में विकृति थी. बच्ची का हीमोग्लोबिन भी 5 ग्राम था, उसे सेप्टीसीमिया हुआ था.

क्या बोले एमवाय अस्पताल के उप अधीक्षक (ETV Bharat)

MY अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी बच्ची

डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि 7 दिन पहले हमारे डॉक्टरों ने बच्ची का सफल ऑपरेशन किया था. तीन-चार दिन से उसकी तबयीत खराब होने लगी थी. जबकि दो दिन पहले वह वेंटिलेटर पर आ गई थी. उसकी कंडीशन खराब होती जा रही थी. उन्होंने कहा कि बच्ची के इंडेक्स फिंगर में मामूली रेट बाइट भी था. डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की मौत कंजेटियल डिसीज और सेप्टीसीमिया की वजह से हुई थी.

सोमवार को चूहे ने दो नवजातों के हाथ कुतरे

वहीं पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉ शशि शंकर शर्मा ने बताया कि जिस बच्ची की बुधवार को मौत हुई, वह 15 दिन की थी. उसका वजन 1.6 किलोग्राम था. जो जिला चिकित्सालय देवास से पहले एमटीएच अस्पताल फिर एमवाय अस्पताल लाई गई थी. वह वेंटिलेटर पर थे, जिसे बचाया नहीं जा सका. गौरतलब है कि सोमवार शाम को एमवाय अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती दो नवजातों के हाथ को एक चूहे ने कुतर दिया था. जिसका वीडियो भी सामने आया था. इस घटना के बाद मंगलवार को एक नवजात की मौत हो गई थी. बाद में प्रशासन ने उसकी मौत की वजह निमोनिया सीवियर सेप्टिसीमिया होना बताया. वहीं बुधवार को दूसरे नवजात की भी मौत हो गई है.

अस्पताल प्रबंधन का पत्र (ETV Bharat)

MY प्रबंधन का एक्शन

इधर इस घटना के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के बड़े अस्पताल में से एक एमवाए अस्पताल को लेकर सवाल उठने लगे हैं. यह पहला मौका है जब स्वास्थ्य आयुक्त ने अस्पताल अधीक्षक को इस मामले में नोटिस थमाते हुए, इस पूरी घटना को घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदार बताया गया है. माना जा रहा है कि राज्य शासन के स्तर पर इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

फिलहाल मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ अरविंद घनघोरिया ने अस्पताल की दो नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया था. इसके अलावा अन्य लोगों को भी कारण बताओं नोटिस जारी किए थे. इधर अस्पताल प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है. जिसकी रिपोर्ट के बाद अस्पताल के अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी है.

अब तक हुई यह कार्रवाई

  1. ड्यूटी नर्सिग ऑफिसर आकांक्षा बेन्जामिन, स्वेता चौहान को सस्पेंड किया गया है.
  2. सहायक प्रभारी नर्सिग ऑफिसर कलावती बलावी को शोकॉज नोटिस दिया गया है.
  3. प्रवीणा सिंह प्रभारी नर्सिग ऑफिसर पीआईसीयु, डॉक्टर मनोज जोशी प्रभारी व पीडियाट्रिक्स सर्जरी विभाग को भी शोकॉज नोटिस दिया है.
  4. एमवाय अस्पताल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मारग्रेट जोजफ को हटाया गया है.
  5. उनके स्थान पर नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर दयावती दयाल को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनाया गया है.
  6. पीडियाट्रिक्स सर्जरी के आईसीयू इंचार्ज व असिस्टेट इंचार्ज को शोकॉज नोटिस दिया गया है.
  7. अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल के लिए जिम्मेदार एजाइल कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना किया गया है.
  8. एमवाय अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव को तुरंत पेस्ट कन्टोल करने के दिशा निर्देश दिये गये हैं.
  9. ऐजाइल कंपनी द्वारा कोताई व लापरवाही बरतने पर उनसे पेस्ट कन्टोल की जानकारी भी मांगी गई है.
  10. स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस.

