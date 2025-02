ETV Bharat / state

शादियों में मातम का कारण बन रहा डीजे? मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में घटी ऐसी घटनाएं - DJ BECAME CAUSE OF DEATH

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : Feb 18, 2025, 12:44 PM IST

इंदौर: शादियों और पार्टियों में जश्न के लिए इस्तेमाल होने वाला डीजे साउंड सिस्टम अब खुशियों को मातम में बदल रहा है. ये हम नहीं, बल्कि डॉक्टर्स कह रहे हैं. हाल ही में ऐसी करीब आधा दर्जन घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें शादी और बारात के समय तेज डीजे बजाने के दौरान हार्ट अटैक व अन्य कारणों से कई लोगों की मौत हो गई. लिहाजा अब डॉक्टर भी लोगों को लगातार बढ़ते हार्ट अटैक के कारण डीजे के खतरनाक शोर से बचने की सलाह दे रहे हैं. डीजे पर नाचते हुए बच्चे की मौत राजधानी भोपाल में पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को 13 वर्षीय समर बिल्लू की उस वक्त मौत हो गई, जब वह घर के पास डीजे की तेज आवाज में नाच रहा था. परिवार के लोगों का कहना है कि दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का चल समारोह निकल रहा था. इस दौरान समर डीजे की आवाज सुनकर भीड़ में शामिल हुआ और जोरों से नाचने लगा. इसके बाद बेहोश होकर नीचे गिर गया, बाद में उसकी मौत हो गई. डीजे का शोर घातक (ETV Bharat)