हत्या के मामले में आरोपी से सब-इंस्पेक्टर ले रहा था एक लाख की रिश्वत, चाय की दुकान से लोकायुक्त ने रंगेहाथ दबोचा
इंदौर लोकायुक्त की टीम ने प्लान बनाकर आरोपी को पकड़ा. चाय की दुकान पर रिश्वत लेते पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 6:18 PM IST
इंदौर: इंदौर की लोकायुक्त पुलिस ने आजादनगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राजपूत को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है. एसआई ने हत्या के मामले में आरोपी की मदद करने के एवज में लाखों रुपए की डिमांड की थी. थाने के सामने ही एक चाय की दुकान पर पुलिसकर्मी द्वारा एक लाख रुपये की रिश्वत लेते उसे लोकायुक्त टीम ने धर दबोचा.
हत्या के आरोप में झूठा फंसाने की धमकी देकर आरोपी ने मांगी रिश्वत
संतोष तोमर मान के एक फरियादी ने लोकायुक्त विभाग को शिकायत दी कि उसके पिता रामचंद्र सिंह तोमर सिक्योरिटी कंपनी के संचालक हैं. पुलिस थाना आजाद नगर में दर्ज एक मुकदमें में रामचन्द्रसिंह तोमर को हत्या के आरोप में झूठा फंसाने की धमकी देकर आरोपी उप निरीक्षक धर्मेंद्र राजपूत ने आवेदक से रिश्वत की मांगी थी. आवेदक द्वारा पैसे नहीं देने पर इस मामले में उसके पिता को आरोपी बनाया गया. मामले की जांच कर रहे एसआई राजपूत ने रामचंद्र की अग्रिम जमानत होने के बाद आवेदक को थाने पर बुलाया गया तथा मामले में आगे कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के एवज में उससे डेढ़ लाख रुपये की मांग की.
आरोपी सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए लोकायुक्त पुलिस ने बनाई योजना
जिसके बाद आवेदक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की. लोकायुक्त की टीम ने इस पूरे मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह राजपूत को रंगे हाथों पकड़ने को लेकर एक योजना बनाई. योजना के तहत फरियादी थाने के सामने एक चाय की दुकान पर एक लाख रुपये लेकर पहुंचा. थाने में जैसे ही सब इंस्पेक्टर उन रुपयों को लिया, चाय की दुकान पर मौजूद लोकायुक्त के अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया.
फिलहाल मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है. सब इंस्पेक्टर पर अब विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है. लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी एसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है.