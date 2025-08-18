इंदौर: "जो किन्नर बधाई लेने घर-घर पहुंचते हैं, वह समाज के उन लोगों की देन हैं, जो अपने मासूम बच्चों को किन्नर बनने के लिए किन्नर बाड़े में तो छोड़ जाते हैं लेकिन किन्नरों की आजीविका के लिए पर्याप्त दानराशि नहीं देना चाहते." यह कहना है किन्नर आचार्य एवं महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी त्रिपाठी का. उन्होंने किन्नरों द्वारा त्योहार और विभिन्न अवसरों पर मांगी जाने वाली राशि की वसूली का समर्थन किया.

इंदौर में किन्नर समुदाय का धार्मिक कार्यक्रम

इंदौर के नंदलालपुरा में आयोजित किन्नर समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंची किन्नर अखाड़ा नई दिल्ली की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी त्रिपाठी ने ईटीवी भारत द्वारा किए गए विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए कहा "किन्नर बाड़े में सभ्य समाज के लोग छोटे-छोटे बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, जब वे बच्चे बड़े होते हैं तो सोचिए समाज के लिए उनकी भावनाएं कैसी रहेंगी, इसीलिए जब लोग किन्नर बाड़े में अपने बच्चे छोड़ने बंद कर देंगे तो किन्नर तैयार ही नहीं होंगे.

किन्नरों की बदहाली के लिए समाज को बताया जिम्मेदार (ETV BHARAT)

किन्नर एजुकेट होने के बावजूद उपेक्षित

डॉ.लक्ष्मी त्रिपाठी का कहना है "सभी किन्नर एक जैसे नहीं होते लेकिन यह बात भी सच है कि किन्नर के पढ़े-लिखे और योग्य होने के बाद भी लोग उन्हें नफरत भरी नजरों से देखते हैं और उन्हें ना तो समानता का हक देते हैं ना नौकरी देते हैं. मैं खुद भी पढ़ी-लिखी और योग्य थी. इसके बावजूद मुझे किसी ने कोई नौकरी या आजीविका का साधन उपलब्ध नहीं कराया. जो लोग किन्नर को पर्याप्त बधाई की राशि नहीं दे सकते, उन्हें भी समझना चाहिए कि घोड़ा खास से यारी करेगा तो खाएगा क्या."

समाज में सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता

किन्नर लक्ष्मी त्रिपाठी ने कहा "मैं खुद भी गोरखपुर के एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मी. लेकिन किन्नर होने के कारण मुझे काफी प्रताड़ना सहनी पड़ी. पढ़े-लिखे और योग्य होने के बावजूद भी मेरे साथ सम्मानजनक सुलूक नहीं हुआ. आमतौर पर यह स्थिति अधिकांश किन्नरों की है." पेश है किन्नर आचार्य एवं महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी त्रिपाठी से ईटीवी भारत की खास बातचीत.

महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी त्रिपाठी (ETV BHARAT)

सवाल: आजकल अधिकांश किन्नर सनातन की राह पर क्यों हैं?

जवाब : किन्नर शैव संप्रदाय के अधीन शिव के गण हैं. हालांकि सखी संप्रदाय में कृष्ण को मानने वाले किन्नर भी सखी किन्नर हैं और देवी को मानने वाले शाक्त किन्नर होते हैं, लेकिन सनातन धर्म में सम्मान है और स्वाभिमान है. इसलिए कई किन्नर अब सनातन धर्म की दीक्षा लेकर साधु-संत बन रहे हैं. हाल ही में 5 किन्नर गुरु महामंडलेश्वर की दीक्षा लेने भी जा रहे हैं.

सवाल : मध्य प्रदेश में किन्नरों को लेकर क्या योजना है?

जवाब : मध्य प्रदेश ने किन्नर समुदाय को सब कुछ दिया है. यहीं से पहले विधायक और महापौर बनी. मुझे भी मध्य प्रदेश ने महामंडलेश्वर का सम्मान दिया. उम्मीद है मैं जल्द ही इंदौर में बस जाऊंगी, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में यहां पर किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हो सका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एक्ट को अनुमति दे दी है और संसद में भी यह एक्ट पारित हो चुका है तो मध्य प्रदेश सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए.

सवाल : किन्नर समुदाय को लेकर आपका लेखन क्या अभी जारी है?

जवाब : 'मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी' आत्मकथा लिखने के बाद 'कभी बिंदु कभी सिंधु' लिख चुकी हूं. हाल ही में 'रेड लिपस्टिक; द मैन इन माय लाइफ' पुस्तक लिखने के बाद अब मैं और धर्म जैसे विषय पर नई पुस्तक लिख रही हूं.

सवाल : क्या किन्नरों की नियति सिर्फ बधाई मांगना ही है?

जवाब : नहीं, हम फीमेल से मेल बनने वाले किन्नरों को अब तपिश फाउंडेशन जैसे संगठन के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के जॉब और सम्मानजनक जीवन के लिए प्रेरित कर रहे हैं. हमने अपने प्रयासों से कई मल्टीनेशनल कंपनियों में थर्ड जेंडर के लोगों को जॉब दिलाया है, जो अब सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं.

सवाल : इस बार किन्नर अखाड़े को लेकर क्या तैयारी है?

जवाब : इस बार उज्जैन सिंहस्थ मेले में किन्नरों के स्थाई अखाड़े के लिए राज्य सरकार से जमीन की मांग की जाएगी, जहां किन्नरों का आश्रम और अर्धनारीश्वर भगवान का विशाल मंदिर तैयार किया जाएगा.

सवाल : क्या उत्तर प्रदेश में किन्नरों की बधाई की राशि फिक्स कर दी गई है?

जवाब : बधाई की राशि को लेकर भी स्पष्ट है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या

सवाल : क्या किन्नरों की मतदाता सूची में भी गड़बड़ी है?

जवाब : निर्वाचन आयोग ने थर्ड जेंडर को पहले से अनुमति दे रखी है, लेकिन मतदाता सूची में किन्नरों की संख्या को लेकर काफी गलतियां हैं. नए सिरे से सेंसेक्स होने के बाद ही संख्या और अन्य स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

सवाल : किन्नर गुरुओं के बीच वर्चस्व का बवाल मचा हुआ है?

जवाब : हां, यह सच है, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि हम संत फकीर हैं. सुख शांति की कामना में लोगों से बधाई मांगते हैं, लेकिन वर्चस्व के लिए इंदौर में सपना गुरु और उनके चेलों ने काफी ऊधम मचाया. इसके बाद सपना गुरु को गद्दी से हटा दिया गया है.