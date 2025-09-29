ETV Bharat / state

इंदौर में अनूठा खिचड़ी भंडारे का आयोजन, 80 घंटे तक बटेगी 100 क्विंटल खिचड़ी

मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार 80 घंटे तक चलेगा भंडारा, मां दुर्गा के भक्तों को 100 क्विंटल साबूदाना की खिचड़ी किया जाएगा वितरण.

indore navratri bhandara
बिजासन मंदिर के पास खिचड़ी भंडारे का आयोजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 8:41 PM IST

इंदौर: देशभर में नवरात्रि के अवसर पर अलग-अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार के भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे ही इंदौर के बिजासन मंदिर के पास एक अनूठा खिचड़ी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कई मायनों में अन्य भंडारे से अलग है. यह भंडारा करीब 80 घंटे तक चलेगा. जिसमें लगभग 100 क्विंटल खिचड़ी वितरित करने का लक्ष्य है. आयोजकों ने इस अनूठे भंडारे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए उनके अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है.

सैकड़ों क्विंटल खिचड़ी बांटने का लक्ष्य

इंदौर हमेशा विभिन्न वजहों से सुर्खियों में बना रहता है, कभी स्वच्छता में नंबर वन के चलते तो अपने खान-पान को लेकर इस तरह अलग-अलग कामों की वजह से चर्चा में बना रहता है. इस बार इंदौर बिजासन रोड पर एक अनूठे खिचड़ी भंडारे के आयोजन के चलते चर्चा में बना हुआ है. आयोजनकर्ता शुभम शुक्ला ने बताया कि "नवरात्रि के दिनों में इस अनूठे भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें करीब 100 क्विंटल खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया जाएगा."

इंदौर में विशाल भंडारा आयोजित (ETV Bharat)

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज

भंडारा आयोजनकर्ताओं के मुताबिक, इस साल यह भंडारा तकरीबन 80 घंटे तक आयोजित किया जाएगा, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है. भंडारा आयोजक दीपक शुक्ला ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के टीम अधिकारियों से भी संपर्क किया है, ऐसा अनुमान है कि इस बार यह भंडारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हो सकता है.

सैकड़ों लोग कर रहे सेवा

जानकारी के अनुसार, यह भंडारा इतना विशाल है कि इसको संचालित करने के लिए 200 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो खिचड़ी बनाने से लेकर उसका वितरण तक का काम कर रहे हैं. इंदौर का बिजासन मंदिर मध्य प्रदेश के साथ ही देशभर में प्रसिद्ध है. जिसके चलते नवरात्रि के अवसर पर दूर-दूर से भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते हैं.

ऐसे में दूर दराज से माता का दर्शन करने आ रहे भक्त भंडारे में शामिल होकर खिचड़ी प्रसाद का लुफ्त उठा रहे हैं. स्थानीय साबूदाना विक्रेता गोरी शर्मा ने बताया कि "इस साल साबुदाने के दाम में काफी कमी आई है, जो साबूदाना पहले 58 रुपए प्रति किलो बिकता था, इस साल उसके दाम में काफी कमी आई है. अब 47 से 48 रुपए प्रति किलो बिक रहा है. इसी के चलते कई जगह पर साबूदाना का प्रसाद काफी संख्या में वितरित किया जा रहा है.

