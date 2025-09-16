ETV Bharat / state

बाघों का ग्रोथ सेंटर बना इंदौर जू, मध्य प्रदेश के टाइगरों की दूसरे राज्यों में भारी डिमांड

दुनिया भर में कैट फैमिली का सबसे नायाब प्राणी कहा जाने वाला टाइगर यानि बाघ सैकड़ों सालों से भारतीय जंगलों पर राज करता आया है. जिसे हर कोई देखना चाहता है, यही वजह है अलग-अलग टाइगर सेंचुरी में टाइगर देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश पहुंचते हैं. नेशनल जू अथॉरिटी के मुताबिक टाइगर को प्राणी संग्रहालय में रखने के लिए जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है, उसके मुताबिक उनकी देखभाल जरूरी है. जहां इन गाइडलाइन का पालन नहीं होता, वहां टाइगर नहीं रह पाते.

इंदौर: देश और मध्य प्रदेश के कई प्राणी संग्रहालयों में जहां अलग-अलग कारणों से टाइगर यानि बाघों की लगातार मौत हो रही है. वहीं इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय टाइगर का ग्रोथ सेंटर बनकर उभरा है. जहां बीते 10 सालों से लगातार बढ़ रही टाइगरों की संख्या के चलते यहां से करीब 25 टाइगर देश के अलग-अलग प्राणी संग्रहालय में शिफ्ट किए जा चुके हैं.

इंदौर जू में बढ़ी टाइगरों की संख्या

ऐसी स्थिति में नेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देश के जू आपस में वन्य प्राणियों की अदला-बदली करते हैं. अपने-अपने प्राणी संग्रहालय में कई प्रकार के वन्य प्राणी और पक्षी संबंधित जू में रखते हैं, लेकिन चिड़ियाघरों में उचित देखभाल और खानपान न होने के अभाव में इनकी संख्या घट रही है. जिसके कारण इनकी आपूर्ति इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से हो रही है. दरअसल, इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बाघों की संख्या बीते 10 सालों में बढ़ी है. फिलहाल यहां 9 टाइगर मौजूद हैं.

इंदौर जू में व्हाइट टाइगर (ETV Bharat)

इंदौर जू में जल्द बढ़ेगी टाइगरों की और संख्या

जिसमें व्हाइट, ब्लैक और येलो रंग के टाइगर हैं. वहीं कहा जा रहा है कि इंदौर जू में 6 से ज्यादा टाइगर इस सीजन में जन्म ले सकते हैं. जो व्हाइट, ब्लैक और येलो रंग के हो सकते हैं. इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉ उत्तम यादव बताते हैं कि "इंदौर में टाइगर के लिए बनाए गए परिसरों में बाघों की संख्या बढ़ने के कारण इनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम पड़ रही है. ऐसी स्थिति में टाइगर्स के आपस में फाइट करने और अन्य प्रकार के खतरे होते हैं, इसलिए इन्हें एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देश के अन्य चिड़ियाघरों में भेजा जाता है.

कर्नाटक भेजे जा रहे इंदौर के बाघ

इस बार इंदौर से फिर टाइगर कर्नाटक भेजे जा रहे हैं. जहां से जंगली भैंसा और एक अन्य प्राणी संग्रहालय से शुतुरमुर्ग के 2 प्रजाति टाइगर के बदले में लिए जाएंगे. इंदौर के अलावा देश के अन्य प्राणी संग्रहालय में आलम यह है कि कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में दो बाघिन की हाल ही में मौत हो गई. इसी प्रकार नई दिल्ली के चिड़ियाघर में पिछले 15 दिनों में 4 शावकों की मौत हो गई है. गोरखपुर के चिड़ियाघर में मौजूद केसरी नमक टाइगर की पिछले दिनों ही मौत हुई थी. इसके बाद अब इन प्राणी संग्रहालय में अन्य स्थानों से टाइगर लाने की तैयारी है. माना जा रहा है कि इंदौर से भी यहां टाइगर शिफ्ट किये जा सकते हैं."

ठंडा-ठंडा पानी पीता बाघ (ETV Bharat)

यह है ब्रीडिंग का कारण

दरअसल, टाइगर का ब्रीडिंग सीजन नवंबर से अप्रैल होता है. जिसमें मादा 100 से 106 दिन तक प्रसव के बाद 2 से 4 शावकों को जन्म देती है. इनकी मेच्योरिटी टाइमिंग 3 से 4 साल ही होती है. जिसमें वह शावकों को जन्म दे सकती है. मादा के साथ शावक डेढ़ से 2 साल साथ में रहते हैं, लेकिन बाद में वह अपने टेरिटरी में रहने के लिए अलग हो जाते हैं.

इंदौर कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (ETV Bharat)

डॉ यादव के मुताबिक इंदौर में टाइगर फैमिली को उचित रखरखाव के साथ वातावरण दिया गया है. जिन्हें स्ट्रेस फ्री रखते हुए बैलेंस और हेल्दी डाइट दी जाती है. वहीं सप्ताह में एक दिन इन्हें फास्ट पर भी रखा जाता है. इसके अलावा कैंपस में वाटर बॉडी और उचित ग्रीनरी के अलावा इनकी ब्रीडिंग के दौरान ब्लडलाइन और जेनेटिक वेरिएशन का ध्यान रखा जाता है. जिसके कारण यह स्वस्थ शावकों को जन्म देते हैं. वही शावकों का भी चिड़ियाघर में खास ख्याल रखा जाता है.