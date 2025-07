ETV Bharat / state

बिना संस्कार के सोनम जैसे बनते हैं बच्चे, लव जिहाद पर बोले कैलाश विजयवर्गीय - MINISTER KAILASH VIJAYVARGIYA

लव जिहाद पर बोले कैलाश विजयवर्गीय ( X Image @KailashOnline )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 21, 2025 at 9:18 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 9:41 AM IST 3 Min Read

इंदौर: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं. इस बार उन्होंने सोनम रघुवंशी और लव जेहाद जैसे गंभीर मामले को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, ''आज लड़कियों को संस्कार देना काफी आवश्यक है. अगर सोनम संस्कारी होती तो परिवार को मुंह छुपाना नहीं पड़ता.'' बता दें कि इंदौर में एक उद्यान का लोकार्पण के दौरान उन्होंने मंच से यह बातें कही हैं. अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें पेरेंट्स

इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर ओपन जिम (पार्क) के लोकार्पण समारोह में भाग लेने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मंच से एक बार फिर लव जेहाद सहित सोनम रघुवंशी को लेकर बात कही. कैलाश विजयवर्गीय ने माता और बहनों से यह आव्हान किया कि, ''वह अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें.'' कैलाश विजयवर्गीय बोले बेटियों को अच्छे संस्कार दें (ETV Bharat)

