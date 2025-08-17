ETV Bharat / state

सोनिया गांधी की नागरिकता पर सवाल, विजयवर्गीय बोले- विदेशी होकर भारतीय वोटर कैसे - VIJAYVARGIYA TARGETS RAHUL GANDHI

कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर विजयवर्गीय का तंज. पूछा सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा.

राहुल पर बरसे विजयवर्गीय
Published : August 17, 2025 at 9:43 AM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस द्वारा देश में फैलाए जा रहे भ्रम पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि, ''निर्वाचन आयोग की SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के बाद से ही चुनाव आयोग हर राज्य में नियमित रूप से यह कार्य करता आ रहा है.''

कांग्रेस नैरेटिव बना रही
उन्होंने अपना वीडियो जारी कर कहा, ''SIR के तहत ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में दो बार है, ऐसे लोग जिन्होंने राज्य छोड़ दिया है, उनके नाम हटाए जाते हैं और नए लोगों के नाम जोड़े जाते हैं. यह कोई नया काम नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसमें एक नैरेटिव बना रही है. आपकी मां जब इस देश की नागरिक नहीं थीं तो उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाया था? क्या वोट की चोरी नहीं की उन्होंने.''

विजयवर्गीय ने सोनिया गांधी की नागरिकता पर उठाया सवाल (ETV Bharat)

सोनिया देश की नागरिक नहीं तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ा
मंत्री विजयवर्गीय जी ने कहा, ''मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं कि राहुल जी, आपकी मां जब इस देश की नागरिक नहीं थीं तो उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाया था? क्या वोट की चोरी नहीं की उन्होंने? आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, घुसपैठियों को घुसेड़ रहे हैं, अपने पक्ष में उनसे मतदान करा रहे हैं, क्या यह वोट चोरी नहीं है? यह देश के साथ गद्दारी है और इसलिए इस प्रकार का नैरेटिव बनाकर आप देश की जनता को नासमझ मत समझिए. जनता आपका चेहरा पहचान गई है.''

जनता कांग्रेस को पहचान चुकी है
विजयवर्गीय ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है. इसे कैसे रोक सकते हैं आप? जहां तक बिहार का सवाल है तो 65 लाख मतदाताओं के नाम उन्होंने निकाले हैं. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि नाम निकालने का कारण बता दीजिए आप, बाकी इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है. जब न्यायालय ने प्रमाण पत्र दे दिया तो आपको किसके प्रमाण पत्र की जरूरत है. इसलिए राहुल गांधी आपने लोकसभा के चुनाव में संविधान का नैरेटिव बना दिया था, इस बार यह नैरेटिव बनने वाला नहीं है. आपके चेहरे पर कालिक पुतने वाली है. देश की जनता आपको पहचान चुकी है.''

