सफेद बाल वाले फूफा ट्रंप को झुकाने के लिए अमेरिकी ब्रांड का बहिष्कार जरूरी: कैलाश विजयवर्गीय - KAILASH VIJAYVARGIYA ON TRUMP

इंदौर के एक निजी स्कूल में आयाजित कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने ट्रंप को कहा सफेद बाल वाला फूफा. युवाओं से स्वदेशी अपनाने की अपील.

KAILASH VIJAYVARGIYA ON TRUMP
कैलाश विजयवर्गीय ने ट्रंप को कहा सफेद बाल वाला फूफा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 8:01 AM IST

इंदौर: भारत के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के खिलाफ अब भाजपा नेताओं ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है जहां भाजपा नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डोनाल्ड ट्रंप को सफेद बाल वाला फूफा बताते हुए देश के युवाओं से अमेरिकी ब्रांड मैकडॉनल्ड के अलावा पिज्जा बर्गर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार का आह्वान किया है.

'युवा सिखा सकते हैं अमेरिका को सबक'

इंदौर के एक निजी स्कूल में शुक्रवार को आयोजित युवा संसद समारोह में सैकड़ों युवाओं के बीच मंत्री कैलाश विजवर्गीय ने कहा कि "आजकल यदि हमें कुछ खाना पीना हो तो हम मैकडॉनल्ड में बैठकर अच्छा महसूस करते हैं लेकिन वह फूफा ट्रंप टैरिफ लगाकर हमको धमकाने की कोशिश कर रहा है. भारत में जितनी आबादी युवाओं की है उतनी ही आबादी पूरे अमेरिका की है. यदि युवा सोच ले कि अमेरिका को सबक सीखना है तो अपने शौक मैं बदलाव करना पड़ेगा, अपनी लाईकिंग को बदलना होगा. इस देश के युवा अमेरिका को सबक सिखा सकते हैं."

ट्रंप को झुकाने के लिए अमेरिकी ब्रांड का बहिष्कार जरूरी (ETV Bharat)

देसी पिज्जा खाने की अपील

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "हम पिज्जा-बर्गर की जगह इंदौर के राऊ के बड़े समोसे खाएंगे, पोहा खाएंगे. हम स्टारबक्स में क्यों जाएं, हम प्रफुल्ल भाई की चाय क्यों नहीं पिएं, यही हमारे स्टेटस सिंबल है. अब हमने तय कर लिया कि अमेरिका को सबक सिखाना है तो सफेद बाल वाले फूफा ट्रंप को झुका सकते हैं और भारत की महा विजय हो सकती है."

कैलाश विजयवर्गीय ने युवाओं से मुखातिब होकर कहा "सभी युवा अब अमेरिका के पिज्जा को छोड़कर इंदौर वाला देसी पिज्जा खाओ. पिज्जा हट छोड़ो क्योंकि हम स्वावलंबी बनकर ट्रंप को झुका सकते हैं. यदि हम हमारे खानपान, वेशभूषा, धर्म ग्रंथ और मिट्टी से प्यार करना सीख गए तो पूरी दुनिया को झुका सकते हैं. हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा और इसलिए हमें विदेशियों के पैरों पर खड़े होकर चांद नहीं छूना है. अपनी जमीन और अपनी लंबाई को बढ़ाएंगे और चांद को छुएंगे यह संकल्प लेना होगा."

'युवा रचेंगे भारत की आत्मनिर्भरता की नींव'

कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर लिखा कि "आजादी के अमृतकाल का यह स्वर्णिम दौर हमें स्पष्ट संदेश देता है कि भारत की आत्मनिर्भरता की नींव हमारे युवा रचेंगे. युवाओं की ऊर्जा, उनका साहस और उनका संकल्प राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है. भविष्य की दिशा वही निर्धारित करेंगे, क्योंकि उनके हाथों में ही नवभारत का निर्माण है."

