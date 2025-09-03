इंदौर : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में बुधवार को कहा "कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए. अब इस पार्टी का कोई स्तर ही नहीं बचा है. कांग्रेस अब चरित्रहीन पार्टी हो गई है. यही कारण है अब कांग्रेस को कोई भी व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता. जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं, वही प्रवाह नीचे तक कार्यकर्ताओं में है. गालीगलौज और अपशब्दों का प्रयोग अब कांग्रेसियों को कहीं का नहीं छोड़ेगा.

अपशब्दों के प्रयोग की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम

इंदौर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में जीतू पटवारी द्वारा महिलाओं के शराब पीने संबंधी बयान को लेकर कहा "ऐसी चरित्रहीन पार्टी के बारे में क्या बात करना." पीएम की मां को लेकर कहे गए अपशब्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा "जो दल चरित्रहीन होते हैं, उनकी स्थिति स्तरहीन हो जाती है. इस कारण देश की जनता ने बता दिया कि उनका हाल क्या होता है. अपशब्दों के प्रयोग की जितनी निंदा की जाए उतना कम है."

ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में (ETV BHARAT)

सिंधिया का जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार

वहीं, जीतू पटवारी के खेलों में परिवारवाद के बयान पर सिंधिया ने कहा "उनका स्वागत है." इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं को संबोधित भी किया. सिंधिया ने कहा "इस देश का गौरव किसी के मिटाने से नहीं मिटने वाला. ये हमारे देश का हजारों साल पुराना इतिहास है. इतना जरूर है कि देश के गौरव के खिलाफ चलने वालों का अता-पता नहीं चलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. भारत की छवि पूरी दुनिया में विश्वगुरु की बन रही है."

कांग्रेस की सोच में ही खोट है

सिंधिया ने कहा "देश की जनता पीएम मोदी को पसंद करती है, मोदी को गाली देने से कांग्रेस की सोच का पता चलता है." गौरतलब है बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान युवक कांग्रेस के एक मंच से कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. हालांकि संबंधित मंच पर राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.