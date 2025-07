ETV Bharat / state

चूहे और गिलहरियों ने IT सेल के सर्वर रूम में लगाई आग, नगर निगम की चौंकाने वाली रिपोर्ट - INDORE IT DEPARTMENT FIRE CASE

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 2, 2025 at 9:45 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 10:07 AM IST 3 Min Read

इंदौर: इंदौर नगर निगम के आईटी विभाग में आग भड़क गई थी. दोषी और जिम्मेदार अधिकारियों की गलतियां छुपाने के लिए नगर निगम ने इस बार अग्निकांड के लिए चूहे और गिलहरियों को जिम्मेदार ठहराया है. रिपोर्ट के मुताबिक, चूहों और गिलहरियों ने वायर कुतर दिए थे. जिससे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी. हालांकि विपक्ष ने इस कारनामे को गड़बड़ियों पर पर्दा डालने का अनूठा तरीका बताया है. नगर निगम के आईटी सेल के सर्वर रूम में आग दरअसल, 28 मई की रात नगर निगम के आईटी सेल के सर्वर रूम में आग लग गई थी. इस घटना में नगर निगम के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डाटा जल गया था. नगर निगम का महत्वपूर्ण डाटा जलने के कारण निगम प्रशासन ने पूरे मामले में जांच के आदेश देकर जांच समिति गठित करने का फैसला किया था.

