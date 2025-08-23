इंदौर : इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में बिजनेस पार्टनर ने अपने सहयोगी पर चाकू से दनादन वार किए. उद्योगपति की मौके पर ही मौत हो गई. अपने पिता पर चाकू से हमला होते देख घर में मौजूद मासूम बालक ने अपनी मां को कॉल करके वारदात की जानकारी दी. महिला ने पति पर चाकू से हमले की सूचना मिलते ही अपने परिजनों को कॉल किया और तुरंत मौके पर पहुंची, तब तक पति की मौत हो चुकी थी. मामला कनाडिया इलाके के मिलन हाइट्स अपार्टमेंट का है.
चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचा मासूम बेटा
परिजन लहूलुहान हालत में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इंदौर के बड़े पाइप सप्लायर चिराग जैन की हत्या का आरोप बिजनेस पार्टनर विवेक जैन पर लगा है. मृतक उद्योगपति चिराग जैन के मासूम बेटा के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया.
चिराग जैन पर चाकू के 7 से 8 चाकू गंभीर घाव हुए. मासूम बालक ने पुलिस को बताया "जब उसके पिता चिराग जैन पर उसका दोस्त विवेक जैन चाकू से हमला कर रहा था, उस समय वह घर में मौजूद था. पिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि विवेक जैन चाकू से सीने व गले में हमला कर रहा है."
बच्चे ने कमरे में छुपकर बचाई जान
ये देखकर बच्चा काफी भयभीत हो गया और वह कमरे में जाकर छुप गया. इसके बाद काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं निकाला. वहीं से उसने इसकी जानकारी अपनी मां को मोबाइल से दी. वारदात के समय चिराग की पत्नी मॉर्निंग वॉक पर गई थी. बेटे का कॉल पहुंचते ही चिराग की पत्नी परिजनों के साथ तत्काल घर पहुंची. उस समय पति चिराग घर के फर्श पर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे. चारों ओर खून फैला हुआ था.
उद्योगपति की हत्या का आरोपी गिरफ्तार
सूत्रों के अनुसार दोनों लंबे समय से कृषि पाइप के निर्माता थे. बिजनेस मिलकर करते थे. पुलिस के अनुसार अनुमान है कि बिजनेस में हुए विवाद को लेकर ये वारदात की गई. एडीशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया "मृतक चिराग जैन के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी विवेक जैन को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है."