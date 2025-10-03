ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में उगेगा हाई प्रोटीन वाला ऑर्गेनिक गेहूं, रस्ट जैसी बीमारियां छू भी नहीं पाएंगी

देश के कृषि वैज्ञानिक ऑर्गेनिक गेहूं की उन्नत वैरायटी विकसित करने में जुटे. गेहूं की उन्नत वैरायटी के साथ ही ऑर्गेनिक गेहूं पर फोकस.

scientists Focus organic wheat
मध्य प्रदेश में उगेगा हाई प्रोटीन वाला ऑर्गेनिक गेहूं (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 5:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : विभिन्न राज्यों में नकली बीज, नकली खाद और पानी की कमी के साथ जलवायु आधारित चुनौतियों के चलते अब कृषि वैज्ञानिक ऑर्गेनिक गेहूं की उन्नत वैरायटी विकसित करने की तैयारी में हैं. ये वैरायटी देश की खाद्यान्न जरूरत के अलावा गेहूं इंडस्ट्री में तमाम तरह के उत्पाद बनाने के लिहाज से भी उपयोगी होगी. शुक्रवार को इंदौर में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 74वें स्थापना दिवस पर वैज्ञानिकों ने यह संकल्प लिया.

वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई वैरायटी विकसित की

भारत में फिलहाल 117 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है, जो अपने रिकार्ड स्तर पर है. लेकिन गेहूं की उन्नत वैरायटी के अलावा इसके गुणवत्ता सुधार को लेकर भी कई चुनौतियां हैं. देशभर में अब अधिक प्रोटीन वाले सुनहरे गेहूं की मांग है, जो जलवायु परिवर्तन के अलावा रस्ट फ्री और इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप हो. यही वजह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लगातार गेहूं की नई-नई वैरायटी विकसित कर रहा है. इंदौर अनुसंधान केंद्र द्वारा 49 वैरायटी विकसित की गई हैं,

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक डॉ. सीएच श्रीनिवास राव (ETV BHARAT)

गेहूं पर रस्ट और प्रदूषण का असर

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक डॉ. सीएच श्रीनिवास राव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया "भारत सरकार गेहूं की उन्नत वैरायटी के साथ ऑर्गेनिक गेहूं पर फोकस कर रही है. इसलिए किसानों को अभी से ट्रेनिंग और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. फिलहाल देश में गेहूं की जितनी वैरायटी हो रही हैं, उन पर जलवायु परिवर्तन के अलावा रस्ट और प्रदूषण का असर पड़ रहा है. इसलिए भविष्य में अब गेहूं की ऐसी वैरायटी विकसित होगी, जो अधिक तापमान सहने के साथ रस्ट जैसी बीमारियों से बची रह सके."

इंदौर कृषि अनुसंधान केंद्र के कार्यों की सराहना

श्रीनिवास राव ने बताया "इंदौर जैसे अनुसंधान केंद्र में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास हो रहे हैं. वहीं भविष्य में सुनहरे रंग के ऑर्गेनिक और अधिक प्रोटीन वाले गेहूं के लिए अनुसंधान किया जा रहा है. मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों हैं. क्योंकि हरियाणा और पंजाब की तुलना में यहां खाद का उपयोग काम होता है. दूसरा यहां पानी और मिट्टी की गुणवत्ता भी ठीक है. इस कारण गेहूं उत्पादन को लेकर उन्नत किस्म की नई वैरायटी विकसित करने के साथ ऑर्गेनिक गेहूं के उत्पादन को लेकर मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस किया जा रहा है."

scientists Focus organic wheat
ऑर्गेनिक गेहूं की उन्नत वैरायटी पर जोर (ETV BHARAT)

किसानों से नकली खाद-बीज का विरोध करने की अपील

इधर, भारत सरकार ने अब देश के गेहूं उत्पादक किसानों से नकली खाद, बीज के सामूहिक विरोध करने का आह्वान भी किया है. जिससे नकली खाद और पेस्टिसाइड के अलावा बीज तैयार करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉ.के एच सिंह, डॉ.डीके शर्मा, डॉ.भरत सिंह और राहुल गजघाटे समेत बड़ी संख्या में किसान और कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे.

जैविक खेती के लिए इन राज्यों पर फोकस

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश के सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश का झांसी डिविजन राजस्थान का कोटा और उदयपुर के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक पर फोकस किया है.

इंदौर में गेहूं अनुसंधान केंद्र के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉ. जेबी सिंह बताते हैं "मध्य प्रदेश के अलावा विभिन्न पड़ोसी राज्यों में फिलहाल जो गेहूं बोया जा रहा है, वह अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित वैरायटी ही है. हालांकि अब संस्थान ऐसी गेहूं की वैरायटी किसानों को उपलब्ध करा रहा है, जो हर साल फसल के सामने खड़ी होने वाली जलवायु संक्रमण और खाद्य आदि की परेशानी के बावजूद सामान्य रूप से अच्छी पैदावार दे सके."

गेहूं की कई वैरायटी हुईं विकसित

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा गेहूं की अभी जो नई उन्नत किस्म तैयार की गई है, उनमें खाद्यान्न और रोटी के लिहाज से एचआई 1544 पूर्णा, एचआई1636 पूसा बकुला, एचआई 1634 पूसा अहिल्या, एचआई 1633 पूसा वाणी, एचआई 1650 पूसा ओजस्वी, एचआई 1655 पूसा हर्ष, एचआई 1665 पूसा गेहूं शरबती, एचआई 1669 पूसा गेहूं क्रांति, एचआई 1674 पूसा गेहूं अतुल्य, ड्यूरम गेहूं में एचआई 8840 पूसा गेहूं गौरव, एचआई 8830 पूसा कीर्ति, एचआई 8826 पूसा पौष्टिक, एचआई 8823 पूसा प्रभात, एचआई 8759 पूसा तेजस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश का झांसी डिविजन और राजस्थान के कोटा और उदयपुर डिवीजन के लिए उपयुक्त बताई गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDORE AGRICULTURAL SCIENTISTSRUST POLLUTION IMPACT WHEATNEW WHEAT VARIETIESFOCUS ON ORGANIC FARMINGSCIENTISTS FOCUS ORGANIC WHEAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.