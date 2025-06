ETV Bharat / state

हनीमून कपल का शिलांग से एक और वीडियो, सोनम दिखी टेंशन में, हाथ में सफेद बैग - INDORE HONEYMOON COUPLE MISSING

हनीमून कपल का शिलांग से एक और वीडियो ( Screengrab from viral video (Etv Bharat) )

Published : June 7, 2025

इंदौर : हनीमून कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ शिलांग में घटी घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है. राजा की लाश मिलने के बाद सोनम अब भी लापता है. वहीं, इसी बीच दोनों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें तकरीबन 5 मिनट तक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी नजर आ रहे हैं. ये वीडियो दोनों के गायब होने से कुछ ही घंटे पहले का बताया जा रहा है. शिलांग के एक होटल ने ये फुटेज वहां के एक लोकल न्यूज चैनल को उपलब्ध कराए थे, जिसके बाद ये राजा के परिजनों को भेजे गए. लापता होने से पहले एक्टिवा में घूमते नजर आए राजा और सोनम (Screengrab from viral video) राजा और सोनम के इस वायरल वीडियो में दोनों एक्टिव पर सोहरा हिल्स के पास घूमते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद वे होटल के बाहर तकरीबन 5 मिनट तक रूकते हैं. आते वक्त दोनों रेनकोट पहने नजर आते हैं और सोनम के हाथ में एक सफेद रंग का सूटकेस भी नजर आता है. बताया जा रहा है कि ये सोनम को बैग था, जो वह अपने पास ही रखे हुई थी.

