शिलांग से हनीमून कपल का आखिरी कॉल, बहू ने सास से खोले थे दिल के राज - INDORE COUPLE MISSING SHILLONG

हनीमून कपल के लापता होने से ठीक पहले बहू की सास से वो आखिरी कॉल ( ETV BHARAT )

Published : June 3, 2025 at 10:08 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 11:18 AM IST

इंदौर : इंदौर के नवविवाहित दंपती राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गए. वहां पहुंचने के 3 दिन बाद कपल गायब हो गया. 11 दिन तक सर्चिंग के बाद राजा रघुवंशी की डेडबॉडी शिलांग की घाटी से बरामद हुई है. लेकिन पत्नी सोनम का कुछ भी सुराग नहीं लग सका है. इधर, हनीमून के दौरान सोनम की अपनी सास से फोन पर बातचीत हुई थी. इसी बातचीत के बाद कपल गायब हो गया. दोनों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. शिलांग की घाटियों में सोनम की तलाश जारी बता दें कि इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए थे. दोनों शिलांग के ओयरा हिल्स से गायब हो गए. उनकी तलाश में शिलांग पुलिस पिछले 11 दिनों से लगी हुई थी. इसी दौरान एक गहरी खाई में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की लाश पुलिस को मिली. पत्नी सोनम की तलाश अभी भी शिलांग पुलिस द्वारा की जा रही है. लापता होने से ठीक पहले सोनम रघुवंशी ने अपनी सास उमा रघुवंशी से फोन पर बात की थी. शिलांग की घाटियों में सोनम की तलाश जारी (ETV BHARAT)

