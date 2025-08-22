ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में होगा वूमेंस वर्ल्ड कप का धमाल, होलकर स्टेडियम में खेले जाएंगे 5 मैच - INDORE WOMEN WORLD CUP

इंदौर के होलकर स्टेडियम में वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप के 5 मैच खेले जाएंगे. पहला मैच 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा.

मध्य प्रदेश में होगा वूमेंस वर्ल्ड कप का धमाल (ETV Bharat)
इंदौर: वूमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी इंडिया और श्रीलंका को मिली है. इसके तहत इस साल भारत और श्रीलंका के शहरों में मैच खेले जाएंगे. इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में महिला टीम का ऐलान किया था. वर्ल्ड कप की शुरुआत होने से पहले आईसीसी ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. महिला वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच किया जाना है. इसके लिए भारत के 4 शहरों को चुना गया है, इनमें से एक इंदौर भी है.

इंदौर में 28 साल बाद वूमेंस क्रिकेट मैच

इंदौर के होलकर स्टेडियम में कई इंटरनेशनल मैच खेल जा चुके हैं, लेकिन पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे. इससे पहले इंदौर के नेहरू स्टेडियम में वर्ष 1997 में महिला वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था. उस दौरान आयोजक इंडियन वूमेन क्रिकेट एसोसिएशन था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निभाई जाएगी. क्रिकेट मैच के दौरान होलकर स्टेडियम में करीब 26,500 दर्शक क्रिकेट मैच देख सकेंगे. 1 अक्टूबर को होलकर स्टेडियम में पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा. इंदौर में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका टीम के साथ मैच होंगे.

होलकर स्टेडियम में खेले जाएंगे 5 मैच (ETV Bharat)

वर्ल्ड कप के 5 मैच इंदौर में खेले जाएंगे

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत पंडित ने बताया, "महिला वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में भारत के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीम हिस्सा लेगी. इन टीमों के मैच 1 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को आयोजित होंगे. वर्ल्ड कप वूमेंस क्रिकेट मैचों को लेकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में काफी उत्साह है." वहीं उन्होंने आगे बताया, "बांग्लादेश और पाकिस्तान टीम के मैच दूसरे शहरों के लिए शेड्यूल किए गए हैं."

इंदौर पहुंची वर्ल्ड कप वूमेंस ट्रॉफी

इस आयोजन से पूर्व महिला वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट की ट्रॉफी को इंदौर में लाया गया है. इंदौर में महिला टीम की खिलाड़ियों के साथ एमपीसीए के पदाधिकारियों ने ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई है. फिलहाल, इंदौर के विभिन्न स्कूलों के अलावा पब्लिकेशन हाउस और अन्य स्थानों पर ट्रॉफी जाएगी, जिससे की वीमेंस वर्ल्ड कप का प्रचार प्रसार किया जा सके. इंदौर के बाद अन्य शहरों में भी ये ट्रॉफी भेजी जाएगी.

