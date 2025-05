ETV Bharat / state

पाकिस्तान से पंगा मत लो, इंदौर के स्टेडियम को बम से उड़ा देंगे, मिला धमकी भरा मेल - INDORE HOLKAR STADIUM BOMB THREAT

होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी ( ETV Bharat )

Published : May 10, 2025 at 1:49 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 1:55 PM IST

इंदौर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. भारत की सीमा से लगे शहरों के रिहाइशी इलाकों को निशाना बना रहा है. जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है. भारतीय सेना लगातार पाक के नापाक इरादों को नाकाम कर रही है. हवाई हमले नाकाम होने से पाकिस्तान बौखला गया है और गिरी हुई हरकत पर उतर आया है. अब ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां दे रहा है. शुक्रवार को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को एक ईमेल मिला है, जिसमें इंदौर के होलकर स्टेडियम और अस्पताल को उड़ाने की बात कही गई है. होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी

