होलकर राजाओं की भव्य समाधियां, महलनुमा खूबसूरत छतरियां देखने पहुंचते हैं पर्यटक, झलकता है वैभव

इंदौर में होलकर राजाओं की भव्य समाधियां हैं विरासत का प्रतीक, श्राद्ध पक्ष में विधि-विधान से किया जाता है तर्पण.

राजाओं के समाधियां देखने पहुंचते हैं पर्यटक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 9:09 AM IST

3 Min Read
इंदौर: देश में राजा महाराजाओं के साम्राज्य का दौर भले आजादी के बाद सिमट गया हो, लेकिन कई रियासतों में उनकी महानता और यादों की विरासत राजमहलों में नजर आती है. वहीं, होलकर राजघराने के न केवल महल बल्कि उनके शासकों की समाधियां भी राजघराने की वैभवशाली विरासत हैं. जिन्हें बाकायदा महल की तरह तैयार किया जाता था. श्राद्ध पक्ष के समय यहां आज भी विधि-विधान से तर्पण किया जाता है.

राजाओं की समाधियां देखने पहुंचते हैं पर्यटक

मध्य प्रदेश में इंदौर ऐसा स्थान है, जहां पर्यटक राजा महाराजाओं के राजवाड़ा के अलावा उनकी समाधियां देखने भी पहुंचते हैं, जो अपने आप में अनूठी हैं. दरअसल, होलकर राजघराने में शैव परंपरा के तहत उन स्थानों पर महलनुमा छतरियां तैयार की जाती थीं, जहां राजा महाराजाओं का अंतिम संस्कार होता था. शहर में 30 से अधिक छतरियां मौजूद हैं, जो कृष्णपुरा कहे जाने वाले स्थान से लेकर छतरीबाग तक मौजूद हैं. हालांकि कई छतरियां विलुप्त हो गईं और कई को मंदिरों में तब्दील कर दिया गया, जहां आज भी पूजा पाठ होता है.

होलकर राजाओं की भव्य समाधियां (ETV Bharat)

1732 में बनाई गई थी पहली छतरी

इंदौर के चर्चित इतिहासकार और पुरातत्व संरक्षक जफर अंसारी बताते हैं कि "1732 में राव राजा नंदलाल की पहले छतरी तैयार की गई थी. उन्हीं के साथ में उनकी पत्नी भी सती हुई थी. जिसकी छतरी आज भी इंदौर में मौजूद है. उसके बाद महारानी कृष्णाबाई साहब होलकर की छतरी कृष्णपुरा पर मौजूद है. साथ ही इस परिसर में महाराजा तुकोजीराव द्वितीय, महाराज शिवाजी राव होलकर और महाराजा यशवंत राव होलकर द्वितीय तथा मनोरमा राजे की छतरी मौजूद है.

Indore Holkar kings tombs
होलकर राजाओं के भव्य समाधियां है विरासत के प्रतीक (ETV Bharat)

वहीं, छतरीबाग कहे जाने वाले इलाके में होलकर रियासत के अमूमन सभी राजाओं की छतरियां मौजूद हैं. खास तौर पर महारानी राजमाता कृष्णाबाई होलकर की छतरियां हैं. 1949 में राजमाता कृष्णाबाई साहब होलकर का देहांत हुआ था. उस दौरान उनके नाम से बसाए गए कृष्णपुरा में नदी के संगम पर उनकी विशाल छतरी बनाई गई थी जो आज भी हूबहू मौजूद है."

Indore tourist place
राजाओं के समाधियां देखने पहुंचते हैं पर्यटक (ETV Bharat)

विभिन्न शैलियों में भव्य कलात्मक निर्माण

इन छतरियों को तैयार करने में विभिन्न प्रकार की निर्माण शैलियों और नक्काशी का उपयोग होता था. विशेष तौर पर पत्थर की नक्काशी की जाती थी. इसके अलावा खासतौर पर संबंधित शासन के जीवन से जुड़े कथानक हों या उनकी प्रिय वस्तुएं अथवा वेशभूषा का कलात्मक चित्रण भी छतरियों में लगी मूर्तियों में नजर आता है.

Indore Holkar kings Tarpan
श्राद्ध पक्ष में राजाओं के सामाधियों में होता है विधि विधान से तर्पण (ETV Bharat)

पुरातत्वविद आशुतोष महाशब्दे बताते हैं कि "वैष्णव संप्रदाय के समाधि स्थलों पर भगवान विष्णु की चरण पादुकाएं नजर आती हैं. लेकिन होलकर शिव और शैव संप्रदाय को मानते थे. इसलिए उनकी हर छतरी पर शिवलिंग स्थापित है. कई स्थानों पर ऐसी छतरी मंदिरों का रूप ले चुकी है, जहां बाकायदा भगवान शिव की उपासना भी होती है.

हर साल होती है पितृपक्ष में पूजा

होलकर राजघराने से जुड़े पुजारी लीलाधर वार्कर का कहना है कि "हर साल पितृ मोक्ष अमावस्या पर कृष्णपुरा छत्री पर बाकायदा विधि विधान से होलकर राज परिवार के लोगों का तर्पण किया जाता है. इसके अलावा कृष्णपुरा छत्री परिसर में शहर के जाने अनजाने ऐसे लोग जो विधि विधान से तर्पण करना चाहते हैं, उनके लिए भी सामूहिक तर्पण की व्यवस्था की गई है.''

