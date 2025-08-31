ETV Bharat / state

इंदौर की सड़कों पर नदी जैसी बाढ़, पंडाल सहित गणेश प्रतिमा और कार बही, देखें वीडियो - INDORE ROADS FLOOD

इंदौर में शनिवार को 2 इंच बारिश हुई वहीं रविवार को भी कई जिलों में भारी बारिश की जारी की गई है चेतावनी.

INDORE GANESH IDOL WASHED AWAY
पंडाल सहित गणेश प्रतिमा और कार बही (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 9:57 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 11:06 AM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. बीते कई दिनों बाद हुई बारिश से एक बार फिर कई शहर तरबतर हो गए और सड़कों पर पानी भर गया. शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश से इंदौर की सड़कों पर नदी की तरह बाढ़ आ गई. जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया. इतना ही नहीं सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि प्रजापत नगर में पंडाल सहित गणेश प्रतिमा बह गई. वहीं, सड़क पर एक कार भी बहती नजर आई, जिसमें एक बच्चे सहित कुछ लोग सवार थे. इधर मौसम विभाग ने रविवार को भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी रहेगी.

इंदौर में गणेश पंडाल सहित प्रतिमा बही

इंदौर में हुई अचानक तेज बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई. शनिवार को इंदौर में करीब 2 इंच बारिश हुई. इस दौरान द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर में पंडाल में पानी भर गया. जिसके बाद तेज बाढ़ में प्रतिमा सहित पूरा पंडाल बह गया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साउंड सिस्टम भी तैरता नजर आ रहा है. वहीं, दूसरे वीडियो में एक कार बहती नजर आ रही है. जब कार कुछ दूर बहने के बाद रुक जाती है तो कार से एक बच्चा और कुछ युवक बाहर निकलते दिख रहे है. जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने मदद कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला.

इंदौर की सड़कों पर नदी जैसी बाढ़ (ETV Bharat)

सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की सड़कों पर बाढ़

देश में सबसे स्वच्छ शहर के लिए जाना जाने वाला इंदौर सिटी की हालत बारिश में ढीली नजर आई. बारिश के चलते सड़क पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई. शहर में जलभराव से लोगों के घरों में पानी घुस गया और उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी. इससे अब नगर निगम पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं.

INDORE CAR WASHED AWAY
इंदौर में सड़क पर पानी की तेज बहाव में बही कार (ETV Bharat)

यशवंत सागर डैम का जलस्तर बढ़ा

झमाझम बारिश के बाद यशवंत सागर डैम का जलस्तर बढ़ गया है. शनिवार को डैम का जलस्तर बढ़कर 19 फीट तक पहुंच गया. बढ़ते जलस्तर और आगे बारिश की संभावना को देखते हुए शनिवार शाम करीब 6 बजे डैम का एक गेट खोला गया. बाद में जब जलस्तर लगातार बढ़ने लगा तो करीब 7 बजे डैम का एक और गेट खोल दिया गया. फिलहाल यशवंत सागर डैम के कुल 2 गेट खोले जा चुके हैं.

ग्रामीणों को किया गया अलर्ट

डैम के गेट खोले जाने के बाद डैम के निचले हिस्सों में बाढ़ तेज हो गई. इसलिए डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के सभी गांवों को इसकी सूचना दे दी गई है और अलर्ट रहने को कहा गया है. वहीं, उज्जैन डैम प्रशासन को भी डैम के बढ़ते स्तर को लेकर अग्रिम सूचना दे दी गई ताकि किसी भी प्रकार की आपातस्थिति से निपटा जा सके. इधर बारिश के कारण शहर में 5 स्थानों पर बिजली लाइनों पर पेड़, शाखाएं गिरने से विद्युत अवरोध की स्थिति बन गई है.

INDORE DAM WATER LEVEL INCREASED
यशवंत सागर डैम का जलस्तर बढ़ा (ETV Bharat)

कई जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विज्ञानियों के अनुसार रविवार को मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, हरदा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, बैतूल और नर्मदापुरम सहित कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है. वहीं, सागर, मुरैना, ग्वालियर और जबलपुर में सामान्य बारिश हो सकती है.

अब तक 452 मिलीमीटर औसत वर्षा

इंदौर में इस साल के मानसून में अब तक 452 मिलीमीटर (लगभग 18 इंच) औसत बारिश हो चुकी है. पिछले साल इसी समय तक 632.8 मिलीमीटर (लगभग 25 इंच) औसत वर्षा हुई थी. यानि इस साल पिछले साल के मुताबिक अभी तक 180.8 मिलीमीटर (लगभग 7 इंच) बारिश कम हुई है.

